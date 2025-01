Prieskum hovorí jasne: Populárna sexuálna praktika ničí vzťahy! Ak máte partnera, načo potrebujete robiť TOTO?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výskum zameraný na postoj k platforme OnlyFans, ktorá je čoraz populárnejšia medzi miliónmi tvorcov obsahu pre dospelých, odhalil, že až 56 percent žien je presvedčených, že predplatenie kanála pornografickej hviezdy partnerom je jednoznačne neverou. Len 38 percent mužov súhlasí s týmto postojom, pričom 48 percent mužov tvrdí, že to závisí od typu interakcií, na rozdiel od 36 percent žien, ktoré majú podobný názor. Zároveň iba 9 percent žien a 15 percent mužov považuje za „normálne“, ak ľudia vo vzťahoch komunikujú s tvorcami obsahu na OnlyFans a sledujú ich obsah. Ako informuje portál news.com.au, štatistiky odhaľujú pochmúrny pohľad na to, aký vplyv má platforma OnlyFans a konzumácia pornografie na moderné vzťahy.

(Zdroj: Getty Images)

Keď redaktori portálu oslovili ľudí na ulici, ukázalo sa, že názory na neveru na túto platformu sa líšia. Jedna žena dodala, že rozhoduje aj výška peňazí, ktoré ľudia na obsah míňajú. „Ak platíš, komunikuješ a máš konkrétnu osobu, ktorá ťa zaujíma, je to určite nevera,“ uzavrela. Dvaja oslovení muži sa zhodli, že predplatenie OnlyFans nepredstavuje priamu neveru. Jeden z nich to ale považoval za prekročenie hraníc vo vzťahu a označil to za podraz. Uviedol, že v dlhodobom vzťahu by takáto situácia viedla k veľkej hádke, zatiaľ čo pri začiatočnom štádiu vzťahu by sa s dotyčnou slečnou určite rozišiel. Rovnaký postoj zastával aj ďalší muž, ktorý vyjadril odmietavý názor na ženy sledujúce nahých mužov na internete. Považoval to za neprijateľné a tvrdil, že by takýto vzťah tiež rovno ukončil. Ďalší označil OnlyFans za „plytvanie peniazmi“ a položil otázku: „Ak máte partnera, načo potrebujete OnlyFans?“

V kontexte súčasnej krízy životných nákladov ide o oprávnenú otázku. Predplatné na OnlyFans sa pohybuje od 5 do 10 dolárov mesačne (približne 4,60 až 9,20 eur). Tvorcovia uvádzajú, že väčšinu svojho príjmu získavajú prostredníctvom súkromných správ s fanúšikmi, ktoré začínajú na 3 dolároch (2,75 eura) a môžu dosiahnuť až 200 dolárov (184 eur) za správu. Zaujímavé je, že prieskum portálu ukázal, že páry žijúce spolu vnímajú platformu OnlyFans menej ohrozujúco ako tie, ktoré spolu nebývajú. Až 55 percent ľudí, ktorí nežijú s partnerom, považuje jej používanie za neveru, zatiaľ čo 41 percent párov žijúcich v spoločnej domácnosti tvrdí, že to závisí od typu interakcie. Štúdie naznačujú, že partneri, ktorí spoločne sledujú pornografiu, vykazujú vyššiu spokojnosť vo vzťahu aj v sexuálnom živote než tí, ktorí ju nesledujú. Konzumácia pornografie je však častejšia u mužov ako u žien a často zostáva vo vzťahoch tajomstvom, čo môže mať podľa odborníkov negatívny dopad na dnešné páry.