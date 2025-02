Muž sa dvakrát pokúsil utiecť zo Severnej Kórei: Prvýkrát prehovoril o prísnych pravidlách miestnych!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Utečenec Timothy Cho, ktorému sa podarilo emigrovať zo Severnej Kórei, v seriáli LADbible Minutes With YouTube uviedol, že svoju krajinu miloval a dodnes mu chýba. Rozhodol sa však odísť. Urobil tak v okamihu, keď mu oznámili, že ho pošlú pracovať do uhoľných baní ako trest za to, že jeho otec utiekol z krajiny. Podľa jeho slov zomrelo v týchto baniach pri nehodách veľa ľudí a niektorí prišli o končatiny. Najskôr utiekol do Číny, kde ho chytila čínska armáda a poslala späť do Severnej Kórei. Následne ho mučili, až kým nedokázal chodiť. Pri druhom pokuse o útek ho opäť zadržala čínska polícia, ale tentoraz ho deportovali na Filipíny. Vo svojom rozprávaní vysvetlil, aké prísne pravidlá musia dodržiavať všetci obyvatelia Severnej Kórey a prečo ju označuje za „väzenskú krajinu“.

Televízia, telefóny a internet

Cho uviedol, že v Severnej Kórei má len veľmi málo ľudí prístup k mobilným telefónom, ktoré sú vyhradené pre „elitu“. Ale aj tie sú prísne obmedzené. „Správy a hovory sú odpočúvané. Neexistuje internet, YouTube, Facebook ani Zoom,“ povedal. Televízne vysielanie je povolené, ale to, čo môžete sledovať, je veľmi prísne kontrolované. „Keď si kúpite televízor, polícia príde a vymaže všetky kanály a ponechá len jeden. Máte teda pozerať rodinný program Kimovcov, 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ dodal.

Oblečenie a účesy

Totalitný režim v Severnej Kórei nielenže odrezal všetkých od vonkajšieho sveta, ale prísne kontroluje aj detaily v živote ľudí vrátane toho, ako sa obliekajú a upravujú si vlasy. „Nemôžete mať džínsy, pretože pochádzajú z americkej výroby a Amerika je najväčší nepriateľ. V tejto krajine môžete mať len určité typy účesov. Je to tragický vtip. Ak máte účes vodcu, môžete skončiť vo väzení,“ priblížil Cho.

Vodca KĽDR Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je tiež prísne kontrolované a ľudia musia žiadať o povolenie na presun medzi susednými mestami. „V Severnej Kórei potrebujete pri každom pohybe medzi mestami a dedinami cestovné povolenia a doklady,“ prezradil Cho. Cestovanie za hranice krajiny je prirodzene nemysliteľné. „Keď ste sa narodili, nepredpokladali, že opustíte krajinu. Nikdy by sme na to nemysleli, že sme sa narodili bez cestovného pasu. Preto ju nazývame väzenskou krajinou,“ dodal.