Vedci už v roku 1972 zistili, kedy zanikne naša civilizácia: DESIVO presné predpovede! Stane sa to už čoskoro

MASSACHUSETTS - Vďaka neustálemu pokroku v oblasti umelej inteligencie sa otvárajú nové možnosti v chápaní osudu ľudstva a našej planéty. Vedci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) nedávno využili túto technológiu na vykonanie výpočtov, ktoré naznačili, kedy by mohla definitívne zaniknúť civilizácia tak, ako ju poznáme.

Skupina vedcov sa pokúsila pomocou umelej inteligencie (AI) presne určiť, kedy nastane koniec civilizácie. Už v roku 1972 použil tím z MIT počítačové modelovanie, ktoré vyhodnotilo niekoľko dátových modelov týkajúcich sa populácie, prírodných zdrojov a spotreby energie. Po realizácii výskumu zverejnil Rímsky klub (organizácia intelektuálov a predstaviteľov podnikov) štúdiu a definoval v nej „hranice rastu“ ako prvok, ktorý by mohol spôsobiť konečný kolaps ľudskej spoločnosti.

Vďaka tomuto výskumu sa tím dozvedel, že koniec spoločnosti nastane v polovici 21. storočia. V skutočnosti teda do kolapsu zrejme zostávajú necelé dve desaťročia, keďže vedci predpovedali, že nastane v roku 2040. Podľa denníka The Guardian vyvolala táto správa v danom období smiech a nikto ju nebral príliš vážne. V roku 2009 uskutočnil podobný výskum iný tím a dopracoval sa k podobným výsledkom. V novšej štúdii, ktorú zverejnil časopis American Scientist, sa zas uvádza, že zistenia modelu boli takmer presné. V tejto štúdii je uvedené: „Je dôležité uznať, že predpovede neboli zneplatnené a v skutočnosti sa zdajú byť celkom na mieste. Nie sme si vedomí žiadneho modelu vytvoreného ekonómami, ktorý by bol taký presný v takom dlhom časovom rozpätí.“

V roku 2021 potvrdila holandská environmentalistka Gaya Herringtonová pochmúrne predpovede uvedené v štúdii. Zistila, že dáta sa zhodujú s predpoveďami z roku 1972, ktoré predpokladali najhorší scenár zastavenia hospodárskeho rastu na konci tohto desaťročia a kolaps spoločnosti približne o desať rokov neskôr. Našťastie však zverejnila aj optimistické správy. „Kľúčovým zistením mojej štúdie je, že stále máme možnosť prispôsobiť sa scenáru, ktorý sa neskončí kolapsom. Vďaka inováciám v podnikaní spolu s novým vývojom vlád a občianskej spoločnosti, poskytuje pokračovanie v aktualizácii modelu ďalší pohľad na výzvy a príležitosti, ktoré máme na vytvorenie udržateľnejšieho sveta,“ dodala pre The Guardian.