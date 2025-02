Treba kečup skladovať v chladničke alebo na polici? Obľúbená značka odhalila správnu odpoveď!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Kečup, jedna z najobľúbenejších prísad v kuchyniach po celom svete, je neoddeliteľnou súčasťou mnohých jedál. Hoci sa zdá, že je jeho skladovanie jednoduché, mnohí si kladú otázku: kde by sme ho mali odložiť po otvorení fľaše – do chladničky, alebo stačí skrinka či polica? Výrobca známej značky sa podelil o definitívnu odpoveď.

Paradajkový kečup Heinz patrí medzi najobľúbenejšie omáčky, pretože sa hodí prakticky ku všetkému, od grilovaných hamburgerov cez slané hranolčeky, až po rybie prsty a často dodáva jedlám chýbajúci chuťový akcent. Navyše ho pri varení používajú aj mnohí špičkoví šéfkuchári, pretože dokáže prispieť k bohatej chuti tradičných jedál. Napriek jeho popularite ho milióny ľudí skladujú nesprávne. „Sme radi, že sa môžeme s milovníkmi paradajkového kečupu od Heinz podeliť o to, že náš kečup musí byť v chladničke. Hoci sme si vedomí, že mnohí jeho priaznivci ho nechávajú v skrinke, po otvorení odporúčame chladenie,“ uviedla zástupkyňa spoločnosti Heinz, Olivia Lennonová, píše denník Mirror.

„Je to najlepší spôsob, ako zachovať lahodnú pikantnú chuť tak, ako ju poznáte a milujete,“ uviedla ďalej Lennonová. Napokon, aj na zadnej strane fľaše uvidíte odporúčanie: „Pre dosiahnutie najlepších výsledkov po otvorení uchovávajte v chladničke.“ Nech vás však nemätie skutočnosť, že v obchodoch vidíte tento produkt uložený na policiach. Je to preto, lebo vďaka svojej kyslosti je skladovateľný aj v menej chladných prostrediach. Znamená to, že pred otvorením môže byť dlhodobo uložený v suchom prostredí, ale po otvorení a vystavení vzduchu hrozí, že stratí svoju farbu, chuť a čerstvosť. Preto ho treba uchovávať v chladničke.

Keď sa z neho začína šíriť kyslý zápach, už sa začal kaziť a ak si to všimnete, skontrolujte, či nie je plesnivý alebo či nezmenil farbu. V takom prípade urobíte lepšie, ak ho vyhodíte, pretože jeho konzumácia môže viesť k žalúdočným ťažkostiam. Možno ste zmätení, prečo v reštauráciách nechávajú kečup na stoloch namiesto toho, aby ho odkladali do chladničky. Je to najmä preto, že v reštauráciách sa často fľaša kečupu minie za jediný deň, kým doma by vám to trvalo podstatne dlhšie.