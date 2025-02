Otec pokarhal 10-ročného syna kvôli domácej úlohe: Školák sa mu KRUTO pomstil jediným telefonátom na políciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V Číne je akademický tlak na študentov obrovský a množstvo domácich úloh často vedie k napätiu v rodinách. Niekedy však dôsledky takýchto konfliktov prekvapia aj samotných rodičov. Presne to sa stalo 9. januára v okrese Yongning v autonómnej oblasti Ningxia Hui, keď 10-ročný chlapec zo zlosti nahlásil svojho otca polícii za nelegálne skladovanie makovíc, informuje portál South China Morning Post. Otec ho totiž pokarhal za to, že nedokončil domácu úlohu. Chlapec, plný hnevu a pocitu krivdy, vybehol z domu, požičal si telefón od majiteľa miestneho obchodu a zavolal na políciu.

Keď policajti prišli na miesto, so slzami v očiach im oznámil, že jeho otec doma uchováva zakázanú látku. Muž sa k tomu okamžite priznal a vysvetlil, že makovice skladoval na liečebné účely, keďže veril v ich zdravotné benefity. Prípad bol následne odovzdaný protidrogovej jednotke. Podľa čínskeho práva môže nezákonné skladovanie makovíc viesť k zadržaniu až na 15 dní a pokute do 3 000 juanov (približne 400 eur). V menej závažných prípadoch môže byť trest znížený na päť dní väzenia alebo pokutu do 500 juanov (67 eur).

Keď sa príbeh objavil v čínskych médiách, spustil vlnu pobavených reakcií na sociálnych sieťach. Jeden komentujúci sa pýtal: „Bol to čin spravodlivosti alebo malicherná pomsta?“ Ďalší vtipkoval: „Učitelia, radšej sa uistite, že nemáte v skrini žiadnych kostlivcov!“ Tretí dodal: „Polícia by ho mala odmeniť domácou úlohou navyše vo všetkých predmetoch!“