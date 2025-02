Šokujúce odhalenie o psoch: TAKTO váš štvornohý miláčik vníma život! Máme sa čo učiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa Marka Rowlandsa, profesora filozofie na Univerzite v Miami, je život psa, dokonca aj ten, ktorý sa točí okolo neustáleho naháňania veveričiek, plnší a zmysluplnejší než život jeho majiteľa. V najnovšej reflexii o šťastí našich psích spoločníkov vo svojej knihe „The Word of Dog: What Our Canine Companions Can Teach Us About Living a Good Life“ tvrdí, že pes miluje svoj život celým svojím bytím, pretože je to všetko, čo má. Rowlands tak neponúka len odhalenia o vnútornej podstate našich verných spoločníkov, ale predovšetkým filozofické posolstvo o tom, ako by sme mohli žiť plnší život inšpirovaný bezhraničnou radosťou, ktorú psi zažívajú – aj pri opakovaných činnostiach, ako je naháňanie lopty. „Psi milujú svoj život viac, než my milujeme ten náš. Preto je ich život zmysluplnejší než náš,“ tvrdí Rowlands, píše denník New York Post.

Vo svojej knihe, kde sa opiera o filozofické myšlienky Jean-Paula Sartra, tvrdí, že pes môže zažívať viac radosti ako človek, pretože nie je zaťažený tým, čo Sartre nazýval „reflexívnym sebauvedomením“, ktoré podľa autora môže človeka paralyzovať. Rowlands tvrdí, že psi nemajú schopnosť reflexie, ale majú pred-reflexiu, teda vedomie svojej existencie v priestore bez toho, aby si uvedomovali, že môže ísť o niečo viac než len pohybujúcu sa loptu. Píše o svojom nebezpečnom nemeckom ovčiakovi Shadowovi, ktorý kvôli svojmu vysokému testosterónu začínal konflikty s inými psami a ignoruje následky svojich činov. Napriek tomu mal Shadow schopnosť zažiť radosť z najmenších okamihov, ako je naháňanie iguán na brehu kanála v Miami. Rowlands prirovnáva hru jeho psa Shadowa s iguánmi k mýtu o Sizyfovi, ktorý bol v gréckej mytológii potrestaný tým, že musel neustále tlačiť balvan na vrchol kopca, len aby opäť spadol. Hoci Shadow nikdy iguána neuloví, každé ráno hru opakuje s veľkým nadšením.

Podľa autora môže byť pre nás ťažké nájsť zmysel života, ale pre psov je to jednoduché. Radosť, ktorú Shadow zažíva, pochádza z jeho najhlbšej podstaty, zatiaľ čo pre nás je zmysel života náročný a ťažko dosiahnuteľný. Rowlands je tiež toho názoru, že psi sú aktérmi aj autormi svojich životov, nie divákmi či kritikmi, na rozdiel od ľudí, ktorí sú tvorcami reflexie a pochybností, čo ich môže časom doslova zničiť. Rowlands napokon dodal, že ak chcete pochopiť zmysel života, mali by ste si zaobstaraj psa.