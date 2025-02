Chcete zhodiť kilá navyše? Výskumníci prišli s jednoduchým riešením: Začnite piť TENTO obľúbený nápoj!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

OSAKA – Podľa novej štúdie môže sýtená voda pomôcť pri chudnutí tým, že vyvoláva pocit sýtosti a znižuje celkový príjem kalórií. Odborníci však upozorňujú, že jej účinky sú skromné a nemali by byť považované za jediný spôsob redukcie hmotnosti.

Voda je známa ako cenný zdroj pre dobré zdravie, no minerálka s bublinkami môže ponúkať aj ďalšie výhody. Podľa novej štúdie publikovanej v BMJ Nutrition, Prevention and Health môže sýtená voda podporovať chudnutie tým, že zvyšuje vstrebávanie glukózy a metabolizmus v červených krvinkách. Pri analýze štúdie z roku 2004 vedci zistili, že sýtená voda môže podporovať chudnutie tým, že sa v červených krvinkách premieňa na HCO3 – vedľajší produkt metabolizmu – a zvyšuje produkciu energie. Výskumníci však dospeli k záveru, že tento účinok je príliš zanedbateľný na to, aby bolo možné očakávať úbytok hmotnosti len vďaka obsahu CO₂ v sýtenej vode. Preto odporúčajú, aby ste perlivú vodu nepovažovali za samostatné riešenie na chudnutie, ale skôr za súčasť širšej stratégie zdravého životného štýlu.

(Zdroj: Getty Images)

Hlavný autor štúdie, Akira Takahashi z nemocnice Tesseikai Neurosurgical Hospital v Osake, sa výskumu venuje už dve desaťročia. V rozhovore pre Fox News vysvetlil, že aj pri hemodialýze, keď je telo nepretržite zásobované CO₂ počas štyroch hodín, sa spotrebuje len približne 9,5 gramu glukózy. „Piť sýtenú vodu nepretržite takú dlhú dobu by bolo mimoriadne náročné,“ poznamenal. Hemodialýza je liečebná metóda, pri ktorej sa z krvi odstraňujú toxíny a prebytočná voda u pacientov so zlyhaním obličiek. Z týchto dôvodov Takahashi nepovažuje perlivú vodu za faktor, ktorý by sám o sebe viedol k výraznému úbytku hmotnosti. Dodal, že na úplné pochopenie jej vplyvu na chudnutie – najmä v súvislosti s pocitom sýtosti – je potrebný ďalší výskum.

Pocit sýtosti po vypití sýtených nápojov súvisí s ich fyzikálnymi vlastnosťami, vysvetlil Takahashi. „Oxid uhličitý uvoľňovaný z bubliniek napĺňa žalúdok a stimuluje receptory napätia v jeho stenách. Tie následne vysielajú signál do mozgu prostredníctvom blúdivého nervu, čím vyvolávajú pocit sýtosti,“ uviedol. „Voda je pre telo skvelá, no ak sa snažíte schudnúť, ide o komplexnejší proces,“ upozornila Kathleen Jordanová, hlavná lekárka a špecialistka na manažment hmotnosti v spoločnosti MediHealth v Kalifornii. Podľa jej slov zohrávajú kľúčovú úlohu predovšetkým stravovacie návyky a pohybová aktivita. Newyorská certifikovaná holistická výživová poradkyňa Robin DeCiccová priznáva, že na presné stanovenie toho, ako sýtenú vodu kombinovať v rámci redukcie hmotnosti, je potrebný ďalší výskum. „Ako ukazuje štúdia, neexistuje univerzálny spôsob chudnutia, ktorý by fungoval pre každého,“ prezradila.

(Zdroj: Getty Images)

DeCiccová zároveň upozorňuje, že hoci bublinky v perlivej vode môžu vyvolať pocit sýtosti, ich nadmerná konzumácia môže mať aj vedľajšie účinky. Môžu spôsobovať nadúvanie, plynatosť a zhoršovať refluxné ťažkosti. „Preto ich neodporúčam ľuďom, ktorí trpia chronickým nadúvaním, pálením záhy, hiátovou herniou, syndrómom bakteriálneho prerastania v tenkom čreve alebo inými tráviacimi ťažkosťami,“ vysvetlila odborníčka. Zdôraznila tiež, že štúdia sa zaoberala výlučne nesladenou sýtenou vodou a nevzťahuje sa na sladené nápoje, ako sú limonády alebo umelo ochutené minerálky. Tie totiž môžu byť spojené so zvýšeným rizikom cukrovky, srdcových ochorení, obezity a väčšou chuťou na sladké.