VIDEO nešťastného chlapca je hitom internetu: Nahneval sa na mamu! Keď zistíte prečo, zabehne vám

(Zdroj: TikTok/3adora3)

Na videu, ktoré na TikToku zdieľala mamičky z Bosny a Hercegoviny, je vidieť, ako chlapec v slzách obviňuje svoju mamu zo „zlej voľby“ pri pôrode. „Lebo si ma porodila! Ocko ma mal porodiť!“ vzlykal zúfalo, akoby bol podvedený v lotérii. Mama, očividne zaskočená a na pokraji smiechu, sa mu pokúsila pomôcť otázkou, ktorá sa v tej chvíli zdala jedinou možnou: „Tak čo teraz budeme robiť?“

Chlapcova odpoveď bola rázna a bez kompromisov: „Chcem sa znovu narodiť!“ Ako tento existenčný problém jeho mama vyriešila, nevieme, no jedno je isté – otec v tom bol nevinne, aj keď to tak malý rebel necítil. Video však rozosmialo množstvo používateľov sociálnej siete a získalo viacero komentárov. „Ach slniečko, aj mamičky by chceli, aby ockovia mali deti,“ uviedla jedna z komentujúcich.