Žena si chcela zobrať voľno kvôli strýkovmu pohrebu: Reakcia šéfa ju ŠOKOVALA! Hneď by ste podali výpoveď

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď zamestnankyňa požiadala svojho nadriadeného o potvrdenie schválenej dovolenky na pohreb strýka, jeho odpoveď ju nepríjemne prekvapila. Britský expert na pracovné prostredie Ben Askins sa venuje analýze firemnej komunikácie a často zdieľa anonymné správy od zamestnávateľov spolu so svojím komentárom. Nedávno upozornil na výmenu správ medzi šéfom a jeho podriadenou, ktorá vyvolala silné reakcie, informuje portál news.com.au. Zamestnankyňa sa na nadriadeného obrátila po tom, čo dostala interný e-mail o dočasnom pozastavení schvaľovania dovoleniek. Chcela sa uistiť, že jej voľno na pohreb zostáva v platnosti. Odpoveď, ktorú dostala, však nečakala. Nadriadený odpovedal, že ho síce úprimne mrzí smrť jej strýka, no nemôže robiť žiadne výnimky. „Ak urobím výnimku pre vás, ostatní za mnou začnú chodiť s vlastnými žiadosťami,“ argumentoval.

Zamestnankyňa sa nevzdala a požiadala šéfa o prehodnotenie, pričom zdôraznila, že so strýkom mala veľmi blízky vzťah. Dodala, že verí, že jej kolegovia by v takejto situácii mali určite pochopenie. Nadriadený trval na svojom stanovisku a opäť vyjadril ľútosť, no zdôraznil, že výnimku by zvážil len v prípade najbližších rodinných príslušníkov. V tomto prípade to podľa neho nebolo opodstatnené. Zamestnankyňa sa snažila presvedčiť šéfa, že ide len o jeden deň a ubezpečila ho, že si všetky pracovné povinnosti splní. „Veľa by to pre mňa znamenalo,“ dodala. Napriek tomu šéf odmietol ustúpiť. Po krátkom zvážení navrhol kompromis – mohla si vziať pol dňa voľna, no zameškané hodiny by si musela nadrobiť počas zvyšku týždňa. „Myslím, že takto to môžeme odôvodniť, len sa uistite, že sa o tom ostatní nedozvedia,“ upozornil. Zamestnankyňa nakoniec stručne odpovedala: „Dobre, ďakujem.“

Podľa Askinsa by mali nadriadení brať do úvahy individuálne okolnosti zamestnancov a nemali by to vnímať ako neprimeranú výnimku či privilegované zaobchádzanie. „Rôzni ľudia potrebujú v rôznych momentoch rôzne veci. Je v poriadku pristupovať k zamestnancom flexibilne podľa situácie,“ vysvetlil. Celú situáciu označil za extrémne zlú a pri jej komentovaní nedokázal skryť svoje rozhorčenie. Správy vyvolali na internete veľkú diskusiu. Mnoho ľudí sa zhodlo, že ak by im nadriadený odmietol dať voľno na pohreb blízkeho, začali by si okamžite hľadať novú prácu. Jeden z komentujúcich podotkol, že účasť na rodinnom pohrebe nie je prosba o voľno, ale jednoducho oznámenie, že v ten deň nebude v práci. Ďalší používatelia sa podelili o podobné skúsenosti. Jeden z nich spomenul, že jeho bývalej kolegyni zamietli voľno na pohreb tety, iný zas napísal, že mu neumožnili zúčastniť sa pohrebu nevlastného starého otca.