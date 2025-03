Sú obľúbené, ale nebezpečné: Týchto PÄŤ rastlín si do interiéru NIKDY nedávajte! Tú prvú má doma snáď každý

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rastliny majú schopnosť zlepšovať kvalitu ovzdušia, znižovať hluk a navodzovať pocit pohody v akomkoľvek priestore. Prinášajú krásu a prirodzenosť, no ich výber nie je taký jednoduchý, ako by sa mohlo zdať. Niektoré rastliny môžu byť toxické pre ľudí i zvieratá a vyvolávať alergie alebo iné zdravotné problémy. Preto je dôležité vykonať dôkladný prieskum pred tým, ako si ich prinesiete do kancelárie či domova. Obzvlášť veľký pozor by ste si podľa portálu Allwork mali dávať na týchto päť populárnych rastlín.

(Zdroj: Getty Images)

Sukulenty

Tieto malé, nenáročné rastliny sú obľúbené pre svoju estetiku a jednoduchosť údržby. Napriek ich popularite si dajte pozor na múčnatky – drobný hmyz, ktorý sa rád usídli vo vlhkých a teplých podmienkach, ktoré sukulenty obľubujú. Ak ich prehliadnete, môžu napadnúť ďalšie rastliny a stať sa veľkým problémom, ktorého sa je veľmi ťažké zbaviť.

(Zdroj: Getty Images)

Areka zlatoplodá

Palma pôvodom z Madagaskaru prináša tropický nádych do každého interiéru. Jej údržba však môže byť náročná – často sa stáva domovom roztočcov, ktoré poškodzujú listy a brzdia rast rastliny. Dávajte pozor na ohryzené listy či pavučiny, ktoré signalizujú prítomnosť týchto škodcov.

(Zdroj: Getty Images)

Bonsaj

Tieto miniatúrne stromy sú atraktívnym doplnkom, no môžu byť nevhodné pre alergikov. Kontakt s bonsajmi môže spôsobiť kožné vyrážky a alergické reakcie. Pri ich údržbe, ako je zalievanie alebo prerezávanie, sa odporúča používať rukavice.

Potosovec zlatý

Táto nenáročná rastlina patrí medzi najlepšie čističky vzduchu, no má jednu veľkú nevýhodu – je toxická. Prehltnutie jej listov môže spôsobiť podráždenie či opuch u ľudí. U domácich miláčikov môže viesť až k vážnym zdravotným problémom, ako je zlyhanie obličiek alebo dýchania.

(Zdroj: Getty Images)

Zelenec chochlatý

Táto lacná a odolná rastlina dokáže prečistiť vzduch a rozžiariť interiér. Jej nevýhodou je, že môže zhoršovať alergie. Ak si všimnete príznaky ako kýchanie či slzenie očí, je načase sa tejto rastliny zbaviť.

(Zdroj: Getty Images)