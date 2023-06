Aj vy toto nechávate v záhrade alebo na parapete? Odborníci varujú, hneď s tým prestaňte!

Dvadsiaty máj je Svetovým dňom včiel, ktoré sú pre život nás a našej planéty veľmi dôležité. Aj z tohto dôvodu mnohí nechávajú vo svojej záhrade alebo na parapete trochu cukrovej vody, aby pomohli unavenému hmyzu. Odborníci však upozornili, že toto láskavé gesto môže v skutočnosti narobiť viac škody ako úžitku. V minulosti sa na Facebooku šíril príspevok nabádajúci ľudí, aby pomohli včelám cukrovým roztokom. Autor ho však neskôr vymazal a viaceré médiá vrátane BBC ho označili za dezinformáciu. Mnohí sa mylne domnievali, že autorom príspevku je britský prírodovedec Sir David Attenborough, informoval The Telegraph.

V príspevku bolo napísané: "Za posledných päť rokov klesla populácia včiel o jednu tretinu. Ak by včely zmizli z povrchu zeme, ľuďom by zostali len štyri roky života. Toto ročné obdobie môžu včely často vyzerať ako umierajúce alebo mŕtve, no ani zďaleka to tak nie je. Včely sa môžu unaviť a jednoducho nemajú dostatok energie na to, aby sa vrátili do úľa." Autor príspevku ďalej ľudí nabádal, aby zmiešali dve polievkové lyžice bieleho kryštálového cukru s jednou polievkovou lyžicou vody. Tento roztok treba následne naliať na lyžicu, aby sa k nemu včela ľahko dostala.

Rýchle, no devastačné riešenie

BBC informovalo, že príspevok v skutočnosti nezdieľal Attenborough a že by mohol dokonca poškodiť už ubúdajúcu populáciu včiel. Aby toho nebolo málo, tých, ktorí použili cukrový roztok, môžu trápiť tisícky včiel, ktoré sa zo dňa na deň objavia na ich pozemku. Všetky včely, ktoré objavia cukrovú vodu, sa totiž pravdepodobne vrátia späť do úľa a ku zdroju ľahko dostupného jedla, teda k vám domov, a privedú viac včiel. Pravdou tiež je, že toto rýchle riešenie by ich mohlo v skutočnosti zničiť.

Čajová lyžička cukrového roztoku môže pomôcť oživiť skolabovanú včelu, pretože jej dodáva energiu, no nepredstavuje dostatočný zdroj potravy pre celý úľ. Okrem toho si včela túto roztokovú potravu odnesie do úľa, kde ju uskladní ako med, namiesto toho, aby hľadala nektár z kvetov. Použitie cukrového roztoku namiesto nektáru na výrobu medu by tiež mohlo spôsobiť problémy včelárom, pretože by v podstate extrahovali cukrový sirup, ktorý by bol ďalej predávaný ako med. Potenciálne by ich za to mohol stíhať súd, pretože nepredávajú pravý med.

Riešením sú kvety

Ak chcete včelám naozaj pomôcť, namiesto cukrového roztoku zasaďte na záhrade či balkóne kvety. Najlepšie je pestovať viac rastlín, ktoré kvitnú v rôznych obdobiach roka. Je totiž potrebné starať sa o včely počas celého roka, čo sa dá urobiť napríklad tak, že budeme trochu premýšľať nad tým, ako rastliny sezónne kvitnú.