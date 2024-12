Len pre silné žalúdky: Tieto výrazy na internete radšej NIKDY nehľadajte! Ušetríte si nočné mory

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Internet je nevyčerpateľným zdrojom informácií, no niektoré veci by ste na Googli jednoducho hľadať nemali. Používatelia Redditu sa nedávno podelili o svoje desivé skúsenosti s tým, čo všetko sa dá nájsť, keď zadáte do vyhľadávača „nesprávne“ slová.