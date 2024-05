Rodina na grilovačke zjedla kebab z medvedieho mäsa: Kvôli tejto zásadnej CHYBE skončili v nemocnici!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V júli 2022 bol do nemocnice prijatý 29-ročný muž, ktorý trpel silnou bolesťou svalov, opuchom okolo očí, horúčkou a prudkou reakciou imunitných buniek. Po tom, ako sa jeho stav stabilizoval, bol prepustený domov. Až keď bol hospitalizovaný druhýkrát, spomenul si na to, že aj so svojou rodinou konzumoval niekoľko dní predtým nezvyčajné jedlo. Na stretnutie totiž priniesol jeden z členov rodiny kebab z medveďa čierneho, ktorého sám ulovil v Kanade. Keďže nešlo o druh mäsa, ktorý sa bežne používa na grilovanie, všetci mali problém určiť, či je dostatočne upečené alebo nie. Miatla ich totiž jeho čierna farba. Ako neskôr vyplynulo, prvé kúsky, ktoré konzumovali, boli ešte surové a až tie ďalšie nechali poriadne prepiecť, píše portál CNN.

Keď si to lekári vypočuli, hneď mali podozrenie, že ide o zriedkavý prípad trichinelózy. Toto mimoriadne nepríjemné ochorenie je dôsledkom infekcie parazitickými škrkavkami, známymi ako Trichinella. Ich larvy sa nachádzajú v rôznych voľne žijúcich zvieratách a keď preniknú do tráviacej sústavy, vyrastú a vytvoria si vlastné mláďatá červov. Tie sa môžu dostať do svalov a spôsobujú príznaky, aké sa vyskytli u muža. Príležitostne sa táto infekcia stáva aj nebezpečnejšou, ak sa červom podarí preniknúť do srdca, pľúc alebo centrálneho nervového systému. Tieto larvy nielenže spôsobujú problémy, ale sú aj dosť odolné a pravdepodobne sa vyskytujú najmenej u jedného až 24 percentách kanadských a aljašských čiernych medveďov, informuje štúdia z roku 2022.

Rodinný príslušník, ktorý šelmu ulovil, bol síce informovaný o možnosti nákazy, ale zároveň uveril aj tomu, že zmrazenie mäsa parazity zabije. Ako sa ukázalo, táto rada nebola správna. Druh Trichinella, ktorý sa bežne vyskytuje v medveďom mäse, dokáže prežiť aj zmrazenie. Dôkazom bola aj mikroskopická analýza, prostredníctvom ktorej bolo možné vidieť množstvo žijúcich lariev. Príznaky trichinelózy malo aj ďalších päť členov rodiny, pričom traja z nich, vrátane 12-ročného dieťaťa, boli hospitalizovaní. Nie všetci však jedli mäso, ale iba zeleninu, ktorá sa piekla spolu s ním. Každý sa našťastie uzdravil.

(Zdroj: Getty Images)

Traja hospitalizovaní potrebovali liečbu antiparazitárnym prípravkom albendazol a ostatní to zvládli bez akýchkoľvek liekov. Členovi rodiny, ktorý medveďa ulovil, odporučili, aby sa zvyšného mäsa radšej zbavil. Ak tento príbeh o infekcii parazitickými červami dostatočne nepríjemný na to, aby niekoho odradil od konzumácie medvedieho mäsa, mal by sa aspoň riadiť odporúčaniami Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Podľa nich je potrebné zabezpečiť primeranú tepelnú úpravu, pri ktorej by malo mať mäso vnútornú teplotu minimálne 74 stupňov Celzia.