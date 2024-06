Česko-slovenská komunita v smútku: Pri tragickej autonehode v Kanade zomrela Lucia s dcérou aj manželom!

Lucie K. pôsobila ako učiteľka českého jazyka a kultúry v kanadskej Ottawe (Zdroj: Facebook/Česká škola Ottawa / Ottawa Czech)

Nehodu prežil iba ich 9-ročný syn Alex. O prípade informoval montrealský web The Gazette. K úmrtiu učiteľky Lucie sa vyjadril aj veľvyslanec v Kanade Martin Tlapa, ktorý uviedol, že jej smrť je obrovskou ranou pre celú českú komunitu v Kanade.

Rodina malého Alexa, ktorý ako jediný nehodu prežil uviedla, že je na tom po fyzickej stránke relatívne dobre a všetci dúfajú, že sa vráti k svojmu milovanému športu, hokeju. Lekári upresnili, že Alex bol hospitalizovaný so zraneniami nohy, no sú optimistickí a veria tiež, že sa čoskoro vráti k športu. Za rodinu už v Kanade zorganizovali aj omšu a spustili zbierku pre malého Alexa, ktorý prišiel takmer o všetko.

Štvorčlenná rodina sa vracala 20. mája poobede z návštevy u rodinných známych z Montrealu do Ottawy. Do ich vozidla čelne narazil automobil idúci v protismere. 43-ročná Lucie K. bola aktívna v českej komunite ako učiteľka, jej manžel mal nemecké a kanadské občianstvo a pôsobil ako finančný analytik. Zoznámili sa pred dvanástimi rokmi, keď Lucia pricestovala do Kanady.

K nehode sa vyjadrila aj Česká škola v Ottawe, kde Lucia pôsobila. „Prosím, majte Alexa a celú rodinu vo svojich myšlienkach a modlitbách,“ uviedla. Lucia každý rok navštevovala aj s rodinou príbuzných v Čechách. K zbierke v Kanade teraz otvorili aj zbierku v Českej republike a vo Francúzsku, kde žila časť Luciinej rodiny, aby tak zmiernili obrovskú stratu, ktorú jediný preživší Alex prežíva.