Archeológovia pátrali po Kleopatre, narazili na unikátny objav: Veď to je geometrický zázrak!

(Zdroj: profimedia.sk)

Tím Kathleen Martinezovej z Univerzity Santo Domingo v Dominikánskej republike objavil v Taposiris Magna tunel, ktorý sa nachádza 13 metrov pod zemským povrchom. Táto dva metre vysoká stavba je vyrazená do pieskovca a má dĺžku 1305 metrov. Podľa egyptského ministerstva pre cestovný ruch a starožitnosti je konštrukčne až pozoruhodne podobná 1036 metrov dlhému Eupalinovmu akvaduktu zo 6. storočia pred Kristom. Nachádza sa na gréckom ostrove Samos a ide o dielo, ktoré je z hľadiska dizajnu a konštrukcie často označované za zázrak inžinierstva.

Rovnako pôsobivé je ale aj technické riešenie tunelu Taposiris. Niektoré jeho časti sú síce ponorené vo vode, ale na rozdiel od spomínaného akvaduktu je jeho účel zatiaľ neznámy, píše Science Alert. Martinezová spolu s kolegami pracuje v tejto lokalite od roku 2004. Sústreďujú sa na hľadanie stratenej hrobky Kleopatry VII. Archeologička sa domnieva, že práve tento tunel by mohol byť sľubnou stopou. Už predtým sa pri vykopávkach našli dôkazy, ktoré súvisia so slávnou panovníčkou.

Mesto Taposiris Magna založil okolo roku 280 pred n. l. Ptolemaios II.. Bol to syn slávneho generála Alexandra Veľkého a jeden z predchodcov Kleopatry. Chrám bol zasvätený bohu Osirisovi a bohyni Isis, čiže božstvu, ku ktorému mala Kleopatra silný vzťah. V tejto oblasti sa našli mince s jej menom a podobizňami Alexandra Veľkého a taktiež figúrky Isidy. V chráme boli objavené aj pohrebné šachty s grécko-rímskymi symbolmi. Je možné, že Kleopatra a jej manžel Markus Antonius by mohli byť pochovaní v podobných hrobkách. Presnejšie dôkazy o ich existencii a o tom, či k nim vedie práve tento tunel, prinesú až nové vykopávky.

Archeologička Linda Chaponová vykopáva ľudské pozostatky v Taposiris Magna (Zdroj: profimedia.sk)

Ďalšou etapou bude prieskum neďalekého Stredozemného mora. V rokoch 320 až 1303 n. l. zasiahla pobrežie séria zemetrasení, v dôsledku ktorých sa časť chrámu zrútila a pohltili ju vlny. Okrem toho archeológovia už predtým odhalili sieť tunelov tiahnucich sa od jazera Marjut až po Stredozemné more. Bez ohľadu na to, či sa hrobky nájdu alebo nie, dôkladné vykopávky týchto ruín by mohli prezradiť viac o záhadnom starovekom meste. Tunel už vydal niekoľko pokladov, napríklad kúsky keramiky a blok vápenca. "Ak objavíme hrobku Kleopatry a Marka Antonia, bude to najdôležitejší objav 21. storočia. Ak by sme ju neobjavili, urobili by sme významné nálezy vo vnútri chrámu a aj v jeho okolí," povedal v roku 2009 vtedajší minister pre starožitnosti Zahi Hawass.