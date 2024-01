Jedinečný objav v Pompejách: Má dokazovať existenciu temnej a zvrátenej legendy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zo sopečných trosiek Pompejí vytiahli archeológovia viac ako tucet minisúsoší, z ktorých niektoré pravdepodobne zobrazujú krutú legendu o láske, obnove a striedaní ročných období. Relikvie sa nachádzali v troskách Domu Lédy, ktorý bol odhalený v rámci projektu Veľké Pompeje. Pomenovaný bol podľa zachovanej fresky vo vile zobrazujúcej mýtus, kde berie Zeus na seba podobu labute a znásilňuje kráľovnú Lédu.

Zbierka trinástich terakotových figúrok bola ukrytá v dvojmetrovej vrstve pemzy - poréznej sopečnej hornine, ktorá vzniká, keď zo sopky vytryskne láva s veľmi vysokým obsahom vody a plynov. Experti sa domnievajú, že niektoré postavy by mohli zobrazovať legendu o Kybelé a Attisovi. Tento zvláštny príbeh má korene v kultúre Anatólie v dnešnom Turecku a mal určitý význam aj v starovekej gréckej a rímskej kultúre. Čo sa týka príbehu, má niekoľko verzií. Jeden z nich znie: Kybelé, mocná a materinská bohyňa spojená s plodnosťou a prírodou, sa zamiluje do pekného mladíka menom Attis. Ten sa však zaľúbi do inej, čo v Kybelé vyvolá žiarlivý hnev a ten privedie Attisa k šialenstvu, preto sa vykastruje a zabije. Kybelé, pohltená výčitkami svedomia, presvedčí bohov, aby Attisa premenili na borovicu obklopenú fialovými kvetmi a umožnili mu žiť večne.

Často je príbeh interpretovaný ako alegória cyklickej povahy života, znovuzrodenia a obnovy ročných období na planéte. Hoci bol grécko-rímsky svet plný bizarných príbehov o podobných tragédiách, realita Pompejí je možno ešte dramatickejšia ako fikcia. Staroveké rímske mesto bolo zničené, keď v roku 79 n. l. vybuchla sopka Vezuv a zabila tisíce ľudí v osade a v blízkych mestách Herculaneum, Oplontis a Stabiae. Erupcia zasypala oblasť vrstvou popola a iných sopečných úlomkov a dosahovala výšku šesť metrov.

Aj keď bola explózia ničivá, zachovala osady a súčasným archeológom poskytuje jedinečný pohľad na každodenný život starých Rimanov. Pompeje sú azda najznámejšie vďaka ikonickým kamenným telám, ktoré ako keby zobrazovali obyvateľov mesta v okamihu ich hrozivej smrti. Tieto objekty však v skutočnosti nie sú skamenené pozostatky z dávnych čias, ale ide o dielo archeológov pochádzajúce z 19. storočia.