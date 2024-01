Šéf softvérovej firmy sa podelil o nezvyčajný TEST kávy, ktorým skúša ľudí na pohovore: Prešli by ste ním?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Január je jeden z mesiacov, kedy ľudia najčastejšie menia prácu. V tejto súvislosti si mnohí kladú otázku, ako na pohovoroch zapôsobiť a urobiť čo najlepší dojem. Riaditeľ austrálskej softvérovej spoločnosti Compono Trent Innes v podcaste The Venture prezradil, že on vtedy využíva test šálky kávy. Netýka sa síce pracovných zručností uchádzača o prácu, no zato odhalí, ako dobre by zapadol do nového pracovného prostredia.

(Zdroj: Getty Images)

"Vždy vás vezmem na prechádzku do jednej z našich kuchýň a vždy skončíte s nápojom. Potom sa vrátime späť, urobíme pohovor a jedna z vecí, ktoré vždy na konci pohovoru sledujem, je, či chce osoba, ktorá bola prizvaná na pohovor, vziať prázdny pohár späť do kuchyne."

Tí, ktorí zoberú použité hrnčeky či ich dokonca umyjú, sú s väčšou pravdepodobnosťou tímoví hráči a budú rešpektovať ľudí okolo seba. Naopak ako varovný signál vníma Innes to, keď niekto nechá prázdny pohár na stole. To by totiž mohlo naznačovať, že dotyčnému nezáleží na ostatných v spoločnosti. "Môžete rozvíjať zručnosti, môžete získať vedomosti a skúsenosti, ale v skutočnosti všetko závisí od vášho postoja," dodal.