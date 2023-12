Personalistka radí: Tri veci, o ktorých by ste určite mali klamať na pracovnom pohovore

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SEATTLE - Hovorí sa, že najlepšia stratégia je úprimnosť. Zrejme by ste sa ňou ale nemali úplne riadiť v prípade, ak idete na pracovný pohovor. Aspoň to odporúča personalistka Bonnie Dilberová z amerického Seattlu, ktorá si vďaka svojim tipom a trikom, ako si zabezpečiť zamestnanie, získala množstvo verných fanúšikov na TikToku.

Ak si pri hľadaní práce uvediete do životopisu úspech a skúsenosti, ktoré ste nikdy nezískali, určite si tým zarobíte na nemalý problém. Podľa Dilberovej však existujú určité situácie, kedy je pri pracovnom pohovore lepšie vyhýbať sa pravde. Jej najsledovanejšie TikTok video síce nie je o ideálnej šablóne životopisu, ale o zozname troch vecí, o ktorých by sme mali všetci na každom pohovore radšej klamať.

Negatívne vzťahy s kolegami

"Ak odchádzate z práce, pretože sa vám v nej naozaj nepáči, lebo nevychádzate so šéfom alebo kolegami, klamte o tom. Prosím, nehovorte im, že vás šéf nemá rád. Nehovorte im, že sa vám so všetkými veľmi zle pracuje," hovorí personalistka. Mohlo by to totiž pôsobiť tak, že ste komplikovaný. Namiesto toho je vraj lepšie povedať niečo takéto: "Ide mi to skvele, ale chcem väčšie výzvy."

Prečo naozaj chcete novú prácu

Väčšina ľudí mení prácu kvôli peniazom a výhodám. Nie je však dobré to priznávať svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi, pretože by ste sa z práce porúčali ešte skôr, ako by ste ju dostali. Namiesto toho radšej povedzte, prečo ste nadšení pre dotyčnú spoločnosť, prečo je táto práca vašou životnou náplňou a prečo sa tak dobre hodíte do kultúry tejto spoločnosti.

Plány do budúcnosti

"Je mi jedno, či o šesť mesiacov začínate študovať na vysokej škole a potrebujete túto prácu len dočasne. Je mi jedno, či za túto prácu dostanete polovicu toho, ako ste boli zvyknutí a či sa chystáte odísť hneď, ako si nájdete niečo lepšie. Keď sa vás opýtajú na vaše plány na nasledujúcich päť rokov, mali by sa viazať k spoločnosti, v ktorej chcete pracovať. Vaše plány spočívajú v tom, že prídete, vyrazíte na tejto pozícii dych a ďalej rastiete podľa toho, aké príležitosti sa naskytnú," vysvetľuje Bonnie.

Na záver zdôraznila: "Náboroví pracovníci nie sú hlúpi. Vieme, že keby bolo vo vašej súčasnej práci všetko úžasné, neodchádzali by ste. Vieme, že ste v nej kvôli peniazom a výhodám. Vieme, že veríte, že ak budú príležitosti na lepšie peniaze a lepšie výhody, pôjdete niekam inam, ale to sú bežné veci. Takže ak sa nedokážete odlíšiť od davu, ak nedokážete prísť s niečím lepším ako s naozaj základnými vecami, ak nemáte kritické myslenie, aby ste vedeli, že to nebude pre zamestnávateľa veľmi atraktívne, potom je pre náborového pracovníka ťažké posunúť vás ďalej v jeho procese."

Jej odporúčania vnímajú užívatelia ako rozporuplné. Viacerí uviedli, že vnímajú takúto taktiku ako demoralizujúcu. "Nie som vášnivý. Nechcem kariéru. Chcem prácu, aby som mohol žiť. To je všetko. Nechcem hrať všetky tieto hry," napísala jedna osoba. Niekto ďalší zas vyjadril ľútosť: "Klamstvo je výkonná funkcia. Vedieť, kedy a ako klamať je nevyhnutné na prežitie našej súčasnej pekelnej situácie."