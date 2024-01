Jedna vec, ktorú nikdy nerobte, ak máte po ŠESŤDESIATKE: Ak sa chcete udržať zdravý, vyhnite sa jej

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ ide o zdravé starnutie, kľúčovú úlohu zohrávajú najmä strava a životný štýl. Šéfka geriatrického vzdelávania a lekárka Marilyn Gugliucciová z lekárskej školy University of New England College v americkom Maine však upozorňuje, že ešte dôležitejšie je myslenie. Najdôležitejšia vec, ktorej by sa mali ľudia vo veku šesťdesiat a viac rokov vyhnúť, je podľa nej negatívne zmýšľanie o starnutí. "Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa 'ageizmus' starších dospelých, či vlastný alebo od iných, spája s kratšou dĺžkou života, horším fyzickým a duševným zdravím, pomalším zotavovaním sa z choroby a zhoršovaním kognitívnych funkcií," uviedla Gugliucciová pre magazín Parade.

Negatívne zmýšľanie znižuje kvalitu života

Podľa WHO je ageizmus spojený so skorším úmrtím v priemere o 7,5 roka. Lekárka poukazuje na to, že takéto zmýšľanie znižuje kvalitu života starších ľudí, zvyšuje ich sociálnu izoláciu a osamelosť (obe tieto skutočnosti sú spojené s vážnymi zdravotnými problémami), obmedzuje schopnosť vyjadrovať svoju sexualitu a môže tiež zvyšovať riziko násilia a zneužívania starších ľudí. Súvislosť medzi pozitívnym myslením a zdravým starnutím potvrdzujú aj ďalšie výskumné práce. Jednou z nich je štúdia realizovaná na Harvarde, do ktorej sa zapojilo viac ako 14 000 respondentov starších ako päťdesiat rokov. Z výsledkov vyplynulo, že u ľudí spokojnejších s procesom starnutia sa vyskytovalo nižšie riziko cukrovky, mŕtvice, rakoviny a srdcových ochorení.

Ako si vytvoriť pozitívnejší postoj k starnutiu

Možno patríte k tým, ktorí sa snažia vidieť výhody starnutia. Pravdepodobne prežívate reálne fyzické alebo psychické problémy vyplývajúce z toho, že starnete a želáte si, aby ste boli o desiatky rokov mladší. Ak sa ocitnete v takejto situácii, Candace Brownová z Univerzity v Severnej Karolíne odporúča, aby ste vyhľadali iných, ktorí úspešne prekonali prekážky, s ktorými práve zápasíte. "Často máme pocit, že na to musíme byť sami, ako keby na svete nebol nikto, kto by čelil tomu, čomu čelíte vy. A to už nemôže byť ďalej od pravdy." Brownová oceňuje napríklad skutočnosť, že sa zvyšuje počet informácií o menopauze, čiže o životnom období, ktoré sa kedysi považovalo za tabu, hoci ho prežíva polovica populácie.

Gugliucciová radí, že ďalším spôsobom, ako si vytvoriť pozitívnejší postoj k starnutiu, je venovať pozornosť tomu, ako hovoríte sami so sebou. "Naše rozprávanie so sebou samým je veľmi dôležité, pokiaľ ide o to, ako vnímame vlastné starnutie a ako starneme." Aj keď možno nedokážete ovplyvniť všetko, čo sa vám s pribúdajúcim vekom deje, môžete ovplyvniť, ako so sebou hovoríte. Niektoré príklady afirmácií pre zdravé starnutie sú: "Moje telo dokáže úžasné veci" alebo "Moje telo je dokonalé také, aké je", prípadne "Zaslúžim si žiť dlhý a zdravý život."

Určite si životný cieľ

V súvislosti so zdravým prístupom k starnutiu je tiež dôležité zabezpečiť, aby mal váš život zmysel, čiže niečo, čo si každý človek definuje sám. Majte koníčky, venujte sa dobrovoľníctvu alebo pomáhajte vo svojej komunite - to sú len niektoré zo spôsobov. Pre zdravé starnutie je dôležité určiť si svoj životný cieľ a nadväzovanie kontaktov s druhými. Spájanie sa s inými ľuďmi je totiž podľa odborníkov nevyhnutné pre správnu funkciu neurotransmiterov v mozgu. Keď dôjde k izolácii, funkcia mozgu sa zhorší a rýchlo vedie k zhoršeniu iných ochorení v tele. Starnutie je nevyhnutné a áno, môže byť aj ťažké. Ak však zmeníte svoje zmýšľanie a začnete ho vnímať ako krásnu výsadu a pripomeniete si svoj životný cieľ, automaticky zvýšite pravdepodobnosť, že v neskorších rokoch budete zdraví aj šťastní. Myslenie je mocné a dokázali to aj vedci.