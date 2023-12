Muž zverejnil zoznam ôsmich vecí, ktoré by mali robiť všetci dospelí: Posledný bod mnohých rozčúli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TORONTO - TikToker z Kanady sa podelil o svoj zoznam ôsmich vecí, o ktorých si myslí, že by ich mal robiť každý dospelý človek. Ostatní sa tiež pridali so svojimi vlasnými užitočnými tipmi.

Istý John na TikToku zverejnil zoznam vecí, ktoré by podľa neho mali robiť všetci dospelí ľudia. Vo videu uviedol, že si želá, aby to, čo vie teraz, vedel predtým, než dospel. "Možno ti to nepovedali tvoji rodičia, ale je to na základe mojich pokusov a omylov," povedal na margo zoznamu. Prvou položkou na ňom bola každoročná návšteva lekára. Číslo dva je podobné - ide o návštevu zubára.

Ako číslo tri na zozname je uvedené vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení. Ďalšími dvoma položkami sú vakcíny. John zdôraznil dôležitosť očkovania proti hepatitíde A a B, proti HIV či ľudskému papilomavírusu. Šiesta položka na zozname sa týka nájomného. "Vaše nájomné by malo byť prvou vecou, o ktorú sa budete každý mesiac starať."

(Zdroj: Getty Images)

Predposlednou, siedmou položkou je rada, aby ste si ponechali svoj aktuálny telefón tak dlho, ako je to možné. "Môžete zmeniť poskytovateľa mobilných služieb každý mesiac a získať ponuky od všetkých rôznych poskytovateľov, ktoré ponúkajú novým zákazníkom," uviedol chlapík.

Posledným, trochu kontroverzným odporúčaním, je ponechanie len jedného predplatného streamovacích služieb. Toto pravidlo sa vzťahuje iba na streamovacie služby a nie na hudbu alebo iné aplikácie. "Nepotrebujete Netflix, Disney, Hulu, čokoľvek. Nepotrebujete ich všetky v ten istý mesiac. V januári si zaplaťte Netflix, potom zrušte predplatné. Vo februári Hulu... Všetky tieto služby vám umožňujú ukladať zoznamy filmov a seriálov. A ak zrušíte svoje predplatné a znova ho spustíte o dva mesiace neskôr, váš zoznam tam stále bude."

(Zdroj: Getty Images)

Video zaznamenalo milióny zhliadnutí, pričom mnohí komentujúci kládli dôraz na ďalšie tipy pre dospelých, ktoré sa naučili. "Tiež kupujte len veci vo výpredaji (ak ich nevyhnutne nepotrebujete k životu), pretože takmer VŽDY skončia vo výpredaji, napríklad za dva týždne," napísal jeden z komentujúcich. "Mám pocit, že sprievodným tipom je ,ignorovaním to nezmizne‘ - myšlienka na to, že to urobíte, je nepríjemnejšie ako skutok, keď to naozaj urobíte," pridal sa ďalší.