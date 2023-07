Psychológovia rozdelili vývoj dospelých do štyroch fáz: Do ktorej patríte vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V priebehu rokov zaznamenal nejeden slávny mysliteľ trhlinu v definovaní štádií rastu, ktorými všetci prechádzame, aby sme dosiahli dospelosť. Shakespeare načrtol "sedem vekov človeka" v knihe As You Like It. Freud sám vyskúšal svojich slávnych päť etáp ľudského vývoja, informuje IFL Science. V modernej dobe sa môžeme pozrieť na alternatívne modely, ktoré sú o niečo menej fixované na sex, vrátane modelu, ktorý predstavil americký obchodník v známej knihe. Zosnulý Stephen R. Covey publikoval svoj bestseller Sedem návykov vysoko efektívnych ľudí koncom 80. rokov 20. storočia.

Coveyho sedem návykov je postavených na základnej myšlienke ľudského rozvoja, ktorú nazval Kontinuum zrelosti. To rozdeľuje osobný rast do troch odlišných fáz:

Závislosť - deti sa spoliehajú na to, že ich opatrovatelia uspokoja všetky ich potreby

- deti sa spoliehajú na to, že ich opatrovatelia uspokoja všetky ich potreby Nezávislosť - dospievajúci a mladí dospelí vyrastajú, stávajú sa sebestačnými

- dospievajúci a mladí dospelí vyrastajú, stávajú sa sebestačnými Vzájomná závislosť - uvedomenie si, že na dosiahnutie najlepších výsledkov by ľudia mali spolupracovať na spoločných víziách a cieľoch, aj keď na ich dosiahnutie môžeme použiť rôzne prístupy.

Klinický sociálny pracovník Bob Taibbi v diele pre Psychology Today zaradil medzi štádium "závislosti" a "nezávislosti" ešte štádium "protizávislosti". To je štádium odtláčania, rebélie, v ktorej mnohí tínedžeri majú tendenciu vzdialiť sa od svojich rodičov a začnú vnímať svoje priateľské skupiny ako primárny zdroj podpory. Aj keď sa tento model snaží zoširoka vymedziť vývoj od detstva až po zrelú dospelosť, vek tu nie je rozhodujúcim faktorom, ako sa uvádza v príspevku Medium z roku 2021 o kontinuu. "Vek nemá nič spoločné s tým, ako ste vyspelí, najmä s mentálnou a emocionálnou vyspelosťou. Ak začnete byť k sebe úprimní, objavia sa nové zistenia a možnosti," píše sa v článku.

Taibbi tiež poukazuje na to, že rôzne životné skúsenosti môžu spôsobiť, že ľudia uviaznu v každej z rôznych fáz. Niektorí dospelí môžu mať stále znaky závislosti, vo všeobecnosti tí, ktorí nedostali šancu vyvinúť si sebestačnosť ako deti a dospievajúci. Niektorí ľudia sa zase ocitnú v neustálom stave protizávislosti alebo vstúpia do tohto štádia neskôr v živote, ak v tínedžerskom veku neprešli fázou rebelantstva. Na druhej strane, uviaznutie vo fáze nezávislosti sa prejavuje ako neschopnosť požiadať o pomoc, pocit, že sa o všetko musíte postarať sami.

Spisovateľ Ryan Delaney tvrdí, že posledné štádium môže byť ľahkou pascou, do ktorej sa môžete dostať, najmä preto, že západné spoločnosti často uctievali myšlienku samostatného a nezávislého jednotlivca. Ale v konečnom dôsledku je podľa modelu cieľom dosiahnuť vzájomnú závislosť, čo tiež hovorí o základnom princípe ľudského bytia: že máme tendenciu hľadať spojenie s ostatnými. "Keď sa posuniete za toto sebestačné štádium a akceptujete, že nemôžete robiť všetko sami, že môžete hľadať pomoc u iných a že to neznamená, že ste slabý, neovplyvní to vašu sebaúctu. Viete, že ste schopní stáť na svojich nohách a veriť, že ostatní vám môžu byť oporou," vysvetlil Taibbi.

Ak to čítate a máte nepríjemný pocit, že ste ešte nedosiahli túto poslednú fázu, nezúfajte. Podľa Taibbiho vždy existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste sa posunuli vpred. "Kľúčom je naučiť sa zručnosti na vytvorenie skúseností, ktoré si každá fáza vyžaduje. Napríklad ak ste uviazli v sebestačnej nezávislosti, experimentujte s tým, že sa zbavíte kontroly, pocitu, že to všetko musíte urobiť. Ak ste sebakritický, urobte si zo zmierňovania tohto hlasu výzvu," dodal odborník.