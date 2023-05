Príbeh cestovateľa v čase v roku 1954 ohromil svet: Takáto bola pravda

TOKIO - Samozvaných cestovateľov v čase je mnoho, a to najmä pri pohľade do minulosti. Príkladom je záhadný muž, ktorý tvrdil, že pochádza z neexistujúcej krajiny Taured. Podľa istého portálu však ide o prikrášlenú a fantastickú verziu skutočného príbehu, ktorý už tak fascinujúci nie je.

História je plná záhad, ktoré sa sústreďovali okolo údajných cestovateľov v čase. Tí často tvrdili, že pochádzajú z paralelných dimenzií. Jeden z nich sa v roku 2006 objavil v ukrajinskom Kyjeve. Podľa vlastných slov pochádza minulosti a neposkytol žiadne bližšie vysvetlenie. Ďalšia zo záhad sa týka muža, ktorý údajne pochádzal z neexistujúcej krajiny Taured, a teda z paralelného vesmíru. Príbeh hovorí, že v júli 1954 priletel na letisko Haneda, známe tiež ako medzinárodné letisko v Tokiu, muž kaukazského pôvodu s bradou. Keď bezpečnostný personál začal mať podozrenie ohľadom jeho identity, pri pasovej kontrole zistili, že pochádza z krajiny Taured.

Toto miesto však v skutočnosti neexistuje. Muž napriek tomu uviedol, že krajina existuje už viac ako tisíc rokov a následne na mape ukázal na Andorru. Uprostred zmätku muža previezli do hotela a ubytovali ho tam. Dvaja strážcovia sledovali vchodové dvere do izby. Keď ale o niečo neskôr vstúpili dnu, zistili, že muž v nej nie je. Zvláštne bolo najmä to, že podľa polície nemohol ujsť cez okno, pretože miestnosť bola príliš vysoko a nemala balkón.

Pravda je oveľa všednejšia

Zatiaľ čo mnohí ľudia veria, že ide o skutočného cestovateľa v čase, faktom je, že pravda za týmto príbehom je oveľa všednejšia. Ako uvádza portál Snopes, príbeh je veľmi prikrášlenou a fantastickou verziou oveľa menej senzačnej skutočnej udalosti. Príbeh bol pravdepodobne inšpirovaný skutočnou postavou Johna Allena Kuchara Zegrusa, ktorý v roku 1959 predložil falošný pas zo štátu Tuarid a v Japonsku ho kvôli tomu zatkli. Aj keď nie sú známe ďalšie podrobnosti, predpokladá sa, že tento muž použil falošný pas na cestovanie po Blízkom východe. Keďže ale muži zákona jeho podvod odhalili, odsedel si rok v japonskom väzení.