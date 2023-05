Dievčina zažila hrôzostrašnú noc v prenajatom dome cez Airbnb: Ráno našla na posteli... FUJ!

Turistka menom Shannon si prenajala dom cez Airbnb. Ubytovanie bolo krásne, no to čo, prišlo ráno, si nepredstavovala ani v najhoršom sne. Po zobudení našla druhú stranu postele pokrytú močom a výkalmi. "Na podlahe sú exkrementy. Je to zviera. Práve som sa zobudila na mieste činu a celú noc som o tom nevedela. Sme v krásnom Airbnb ubytovaní a niečo sa so mnou vyspalo a ja neviem, čo to bolo," uviedla cestovateľka vo videu na TikToku.

Zrejme išlo o vačicu, ktorá sa cez krb dostala do spálne. Shannon kontaktovala hostiteľov, ktorí jej okamžite prišli na pomoc. V ďalšom videu ukázala nový matrac a bielizeň, ten starý vyhodili. Vo videu tiež vidno, že krb bol zabednený. Užívatelia v komentároch vyjadrili svoje názory na túto nepríjemnú skúsenosť. "Už nikdy by som sa dobre nevyspal," poznamenal jeden chlapík. Iní sa čudovali, že sa dievčina nezobudila napriek prítomnosti zvieraťa. "Musíš byť naozaj ťažký spáč," myslí si jedna osoba.