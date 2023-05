Častá chyba, ktorú robí pred spaním mnoho Slovákov: Je dôvodom, prečo potom dlho nemôžeme zaspať

DURHAM - Mnohí ľudia zvyknú pred spaním pozerať do svojich telefónov. To, že modré svetlo obrazovky narúša cirkadiánny rytmus, sa vie už dlhšie, ale stále sa nevie veľa o jeho trvalých následkoch. Navyše nová štúdia hovorí ešte o jednom zlozvyku pred spánkom spojeným s telefónom.

Nová štúdia zverejnená v časopise Sleep Medicine analyzovala načasovanie príspevkov 44-tisíc užívateľov sociálnej siete Reddit a ich 120 miliónov príspevkov, aby otestovali, či vzťah medzi spánkom a sociálnymi médiami má vlastnosti naznačujúce kauzálny vzťah. Štúdia zistila, že uverejňovanie príspevkov na sociálne siete šesťdesiat minút pred spaním môže oddialiť spánok o jednu až tri hodiny. "Môže to byť dôsledok niekoľkých faktorov, od osvetlenia obrazovky narúšajúceho cirkadiánny rytmus až po očakávanie reakcie," povedal spoluautor William Meyerson z Duke University pre Mirror.

Odborníci na spánok už dlho upozorňujú na následky modrého svetla vyžarujúceho z elektronických zariadení, ako sú smartfóny alebo tablety. Slnečné svetlo obsahuje viditeľné svetelné lúče, ako aj neviditeľné ultrafialové (UV) lúče. Viditeľné svetlo obsahuje množstvo rôznych farebných lúčov, z ktorých každý nesie iné množstvo energie, píše Mirror.

"Modré svetlo je jednou z viditeľných častí elektromagnetického spektra, takže je to jedna z farieb, ktoré môžeme vidieť. Má kratšie vlnové dĺžky ako ktorákoľvek iná viditeľná farba. Je to blízko k UV, ktoré je ešte kratšie, ale nie je pre nás viditeľné," vysvetľuje oftalmický konzultant Romesh Angunawela. Okrem toho, že modré svetlo je prítomné pri dennom svetle, vyžarujú ho žiarivky a LED zariadenia (počítače, smartfóny, televízory a tablety).

"Existuje jasný dôkaz o tom, že vystavenie sa modrému svetlu môže ovplyvniť spánkové vzorce a cirkadiánne rytmy," hovorí Angunawela. Aby sme však plne porozumeli trvalým účinkom modrého svetla, chce to ešte čas. "Tieto problémy sú teoretické, pretože si myslíme, že dlhodobá expozícia bude problematická, ale v súčasnosti nemáme dostatok dlhodobých údajov. Ale každodenná únava očí a bolesti hlavy - to sa už deje. Chrániť sa nezaškodí, preto stojí za to prijať opatrenia," dodáva na záver.