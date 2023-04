Opitý Rus vypadol z 19. poschodia na zaparkované auto: Z toho, čo sa nasledovalo, sa vám rozum zastaví

Obyvateľka domu Evgenia, ktorá bola svedkom toho, ako muž vypadol z obytného domu na Nissan X-Trail zaparkovaný pod oknami, pre gazeta.ru povedala, že po incidente dokonca žartoval. Očití svedkovia ešte pred zoskokom privolali záchranárov, ktorí chlapa z auta takmer okamžite vytiahli. "Po jeho páde som videla všetko. Bola som v tej chvíli doma na 12. poschodí, počula som rev, tak som vyšla na balkón," priblížila Evgenia. Pod domom bolo veľa ľudí, zásahových vozidiel, sanitky a hasiči. "Na streche auta v tej chvíli ležal muž. Podľa očitých svedkov mal asi štyridsať rokov, vypadol z 19. poschodia, vraj pre nešťastnú lásku."

Záchranári vytiahli muža z rozbitého auta. Ten následne vstal a sám odkráčal do sanitky. Cestou do nemocnice spieval lekárom pesničky. Dokonca s nimi vraj vtipkoval. Hoci sa to zdá neuveriteľné, podľa predbežných informácií vyviazol bez vážnejších zranení.