Osem spôsobov, ako mobil o vás zbiera údaje a ani o tom neviete: Takto sa to dá zastaviť

NEW YORK - To, že váš telefón presne vie, kde sa nachádzate, nie je žiadnym tajomstvom. Údaje o vašej aktuálnej polohe sú v dnešnej digitálnej ekonomike horúcou komoditou pre internetových obchodníkov. Sú ale triky, ako tomu zabrániť.

Spoločnosti sú ochotné zobrazovať vám reklamy na produkty, kde je šanca, že si ich kúpite a tieto údaje im pomáhajú dosiahnuť cieľ. Niektoré z toho dokonca urobili svoj primárny obchodný model, cielená reklama patrí k jedným z najväčších biznisov na webe. Tieto taktiky sú legálne, pretože firmy vám dávajú na výber, či sa chcete prihlásiť alebo odhlásiť, no nie každý vie, ako zmeniť nastavenia, píše New York Post. Toto sú spôsoby, ako tomu predídete.

1. Upravte nastavenia polohy telefónu

Môžete zabrániť tomu, aby vás iOS a Android sledoval. Táto funkcia je schovaná v nastaveniach ochrany osobných údajov vášho zariadenia a vie, kde žijete a pracujete na základe toho, ako dlho ste tam a kedy ste tam. Ak vás to znepokojuje, môžete funkciu vypnúť, tu sú základné kroky ako na to.

Apple:

Otvorte "Nastavenia"

Klepnite na položku "Súkromie a zabezpečenie"

Vyberte "Lokalizačné služby"

Prejdite nadol na "Systémové služby"

Ak chcete zobraziť zaznamenaný záznam o tom, kde ste boli, vyberte možnosť "Významné miesta" a vypnite ho. Svoju históriu tu môžete vymazať aj kliknutím na položku "Vymazať históriu".

Android:

Otvorte "Nastavenia"

Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na položku "Poloha" alebo "Rozšírené", ak máte pracovný profil.

V hornej časti vypnite možnosť "Používať polohu"

Ak chcete odstrániť vyrovnávaciu pamäť polohy svojho zariadenia, klepnite na položku "Odstrániť históriu polohy" v dolnej časti obrazovky v časti "História polohy". Tento postup zopakujte pre každý účet Google, ktorý máte na svojom zariadení so systémom Android.

2. Obmedzte sledovanie reklamy

iOS a Android poskytujú vstavané možnosti na minimalizáciu a obmedzenie sledovania reklám. Tieto nástroje ale úplne nezabránia spoločnostiam sledovať vaše telefónne aktivity a neobmedzia počet reklám, ktoré vidíte. Umožnia vám však resetovať vaše reklamné ID a zrušiť prepojenie akýchkoľvek zacielených reklamných profilov.

iPhone, iPad alebo iPod Touch:

Otvorte "Nastavenia"

Klepnite na položku "Súkromie a zabezpečenie"

Stlačte "Apple Advertising"

Vypnite prispôsobené reklamy. Tu si môžete pozrieť aj informácie o zacielení reklamy.

Android:

Prejdite do časti "Nastavenia"

Klepnite na položku "Google"

Klepnite na položku "Reklamy"

Zapnite možnosť "Deaktivovať prispôsobenie reklám"

3. Zastavte Google v sledovaní každého vášho pohybu

Služby Google sa už dávno dostali pod paľbu kritiky kvôli ukladaniu údajov o vašej polohe, a to aj v prípade, že ste upravili nastavenia ochrany osobných údajov na zariadeniach iPhone alebo Android.

Vypnutie aktivity na webe a v aplikáciách:

Prihláste sa do svojho účtu Google

Kliknite na "Údaje a prispôsobenie"

V časti "Ovládanie aktivity" klepnite na položku "Aktivita na webe a v aplikáciách" a vypnite ju. Ak chcete automaticky odstrániť svoju aktivitu, prejdite nadol na položku "Aktivita na webe a v aplikáciách" alebo "História YouTube" a klepnite na položku "Spravovať aktivitu". Vpravo hore kliknite na ponuku s tromi tlačidlami a na položku "Ponechať aktivitu pre" a upravte časový rámec.

Môžete vypnúť rôzne typy údajov ukladané do vášho účtu Google. Klepnutím alebo kliknutím sem získate ďalšie podrobnosti o tom, čo o vás Google vie. Pozastavením Histórie polohy sa značky polohy Google úplne nevypnú. Zabraňuje však spoločnosti Google pridávať vaše pohyby na vašu časovú os. Údaje o polohe sa však stále ukladajú do vašej Aktivity na webe a v aplikáciách. Ak chcete zabrániť ukladaniu značiek polohy, musíte pozastaviť aj "Aktivita na webe" a v aplikáciách. Keď je táto funkcia pozastavená, do vášho účtu sa neuloží žiadna aktivita z vašich služieb Google.

4. Zvážte iný prehliadač v telefóne

Mnohí z vás poznajú súkromné ​​webové prehliadače. Málokto však vie o prehliadačoch, ktoré vám umožňujú prehľadávať internet na mobilnom zariadení s oveľa menším sledovaním. Je to užitočné, ak chcete napríklad vyhľadať produkt bez toho, aby ste naň neskôr dostávali spam s reklamami. V prehliadači Chrome môžete pomocou režimu inkognito zabrániť Googlu, aby si pamätal vašu webovú aktivitu. Otvorte Chrome, klepnite na trojbodkovú ponuku napravo od panela s adresou a vyberte "Nová karta inkognito". Bezplatná aplikácia Firefox Focus od Mozilly je ďalšou solídnou možnosťou, ktorá po každej relácii vymaže heslá a históriu prehliadania. Používatelia iPhonov môžu prípadne použiť predvolený prehliadač Safari a získať prístup k súkromnému oknu na utajené prehliadanie. Stačí klepnúť na ikonu okna v pravom dolnom rohu a vybrať možnosť „Súkromné.“ Ak chcete ukončiť tento režim, postupujte podľa rovnakých krokov a opätovným klepnutím na Súkromné sa vrátite do bežných okien prehliadania. Ak sa vám nepáči myšlienka, že Google zaznamenáva všetky vaše hľadané výrazy, alternatívne vyhľadávače ako DuckDuckGo vás nesledujú tak agresívne.

5. Skontrolujte svoje online účty

Keď si vytvoríte účet u veľkej spoločnosti (napr. Google, Microsoft alebo Facebook), poskytnete im údaje nielen o vašej polohe, ale aj osobnosti a preferenciách. Ich algoritmy budú sledovať každé vaše kliknutie a údaje sa použijú pre cielené reklamy alebo relevantné príspevky. Našťastie väčšina reklamných firiem vám poskytujú aj nástroje na deaktiváciu prispôsobeného sledovania reklám. Google prepracoval svoje nastavenia reklamy, aby bolo jednoduchšie pochopiť a obmedziť sledovanie reklám. Facebook má tiež možnosti na vypnutie toho, aby vás nemohol sledovať na webe.

6. Zrušte zobrazovanie reklám

Z inzercie orientovanej na záujmy sa dá odhlásiť, aspoň z jej väčšiny. Digital Advertising Alliance má stránku s výberom pre spotrebiteľov, ktorá vám umožní zistiť, ktorí zúčastnení partneri na vás v súčasnosti zacieľujú prispôsobené reklamy vo vašom telefóne. Pri prvej návšteve webovej stránky Digital Advertising Alliance prehľadá vaše zariadenie. Po dokončení skenovania sa vám zobrazí zoznam týchto partnerov. Odtiaľ sa môžete dozvedieť viac o postupoch, ktoré tieto spoločnosti používajú pre reklamy založené na záujmoch, a odhlásiť sa pomocou súborov cookie na odhlásenie uložených vo vašom prehliadači podľa vašich preferencií. Týmto krokom však stále neodstránite všetky reklamy, ktoré vidíte online, inzerenti vám ale nebudú môcť zobrazovať cielené reklamy.

7. Skontrolujte svojich virtuálnych asistentov

S rozmachom virtuálnych asistentov, ako sú Siri a Google Assistant, sa naše smartfóny už nepoužívajú výlučne na hovory a rozhovory. Teraz môžeme používať naše hlasy na ovládanie týchto nástrojov. Keď však vyslovíte slová na prebudenie, zvukový súbor vášho hlasového príkazu sa nahrá a uloží na servery Apple, Amazon alebo Google na spracovanie. Je pravdepodobné, že ako všetky ostatné informácie o sledovaní, tieto údaje sú pravdepodobne anonymizované.





8. Ovládajte povolenia vo svojich aplikáciách

Pred inštaláciou aplikácií si vždy skontrolujte ich povolenia zverejnené na ich stránkach Google Play alebo Apple App Store. Telefóny s Androidom vám poskytnú prehľad žiadostí o povolenia pri inštalácii aplikácie. Aplikácie Apple vám zvyčajne zobrazia kontextové okno s povolením prístupu. Niekedy aplikácie žiadajú viac informácií, ako potrebujú. Tieto informácie potom môžu byť odoslané spoločnostiam, ktoré ich môžu použiť na reklamu. Pravidelná kontrola povolení aplikácie je preto dobrou praxou. Poskytne vám väčšiu kontrolu nad súkromím a zabráni aplikáciám v potenciálne špionáži a môže tiež vyradiť aplikácie, ktoré neustále bežia na pozadí. Našťastie kontrola povolení aplikácie nie je taká náročná.