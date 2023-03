Štyridsiatnik chcel väčší penis: Dal si do neho implantovať toto! Horor, ako to dopadlo

LOS ANGELES - Mužovi sa nepáčilo zakrivenie jeho penisu, preto si do neho dal aplikovať silikónový implantát. To, čím si musel následne prejsť, mu ale za to rozhodne nestálo. Ako pomarančová kôra na slnku, zhodnotil výsledok týždeň po operácii.

Matt objavil na internete silikónový penisový implantát Penuma, ktorý sa chirurgicky vkladá tesne pod kožu. Implantát sľubuje zväčšenie ochabnutej dĺžky a obvodu a pomáha narovnať údy s miernym až stredným zakrivením. Práve to stredné bolo jeho starosťou, nepáčila sa mu totiž krivka jeho penisu. Obával sa, že by to mohlo ublížiť jeho priateľke počas sexu. V septembri 2019 odletel do Los Angeles, aby mu implantát vložil priamo jeho vynálezca, urológ James Elisto. Zákrok bol krátky, zvyčajne trvá 45 až 60 minút a stojí od 16 000 do 18 000 dolárov. Nie všetkým sa ale implantát ujme, čo bol aj Mattov prípad. O svojej skúsenosti porozprával portálu Insider, ktorý zozbieral viacero podobných príbehov.

Zákrok sa zmenil na nočnú moru

Pár dní po operácii začal štyridsiatnik pociťovať neznesiteľnú bolesť a opuch, po ktorom nasledoval séróm, čiže tekutina hromadiaca sa pod kožou, ktorá vzniká najmä po operáciách. Jeho penis nakoniec skončil zakrivený ešte viac ako predtým. Vraj vyzeral ako pomarančová kôra na slnku. "Musel som to strčiť do záchoda, aby som mohol močiť."

Po zákroku postupoval podľa urológových príkazov - žiadny sex, žiadna masturbácia a používanie kompresného obalu, ktorý tesne prilieha okolo penisu. Mattova priateľka, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, na neho dohliadala, pričom zostal v kontakte aj s ambulanciou. Zhruba mesiac po operácii sa objavili prvé komplikácie. "Keď mám v noci náhodné erekcie, prietok krvi v kombinácii s dodatočným opuchom je ohromne bolestivý," uviedol pacient.

O päť mesiacov neskôr sa vrátil do Elistovej ambulancie, aby mu implantát vybral. Vyskytli sa však nové komplikácie. V tom čase urológ používal polyesterovú sieťku na uchytenie implantátu na mieste. V dôsledku nej sa na pohlavnom úde vytvorilo zjazvené tkanivo, ktoré obmedzovalo prietok krvi a bránilo tomu, aby sa penis natiahol a roztiahol. Matt sa nakoniec sa rozhodol vyhľadať pomoc u iných urológov. Doteraz absolvoval sedem drahých nápravných procedúr. "Vyzerá to, že sa to konečne vrátilo do normálu a teraz to funguje skvele. Ale dostať sa sem si vyžadovalo peniaze a roky zúfalstva," uzavrel Američan.