Desať potravín, ktoré najviac prospievajú mužskému penisu: Niektoré z nich by ste určite nečakali

Galéria fotiek (6) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Existuje niekoľko potravín, ktoré dokážu podporiť sexuálne zdravie mužov. Ide najmä o tie s vysokým obsahom antioxidantov, ktoré zlepšujú prekrvenie pohlavných orgánov a podporujú sexuálnu funkciu. Do jedálnička by ste mali zaradiť týchto desať ingrediencií.