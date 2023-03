Zubár varuje pred jedným zlozvykom, ktorý možno robíte aj vy: V ústach zanecháva totálny humus

Rannú rutinu máme mnohí podobnú - vstať z postele, navštíviť toaletu, umyť sa, naraňajkovať, prezliecť sa a ísť do práce či školy. Po raňajkách si väčšina z nás umyjeme zuby v domnienke, že robíme dobre pre svoj chrup a na záver si vypláchneme ústa ústnou vodou. Zubár Kami Hoss z kalifornského San Diega z toho však nie je nadšený. "Najväčšou chybou, ktorú vidím, je, že si ľudia čistia zuby po raňajkách alebo po jedle. Vtedy je ale sklovina najzraniteľnejšia na poškodenie, takže po jedle a nápojoch musíte počkať aspoň 30 až 60 minút, kým si vyčistíte zuby," vysvetlil pre Today.

Galéria fotiek (4) Zdroj: gettyimages.com

Podľa zubára zdravie ústnej dutiny predlžuje život až o desať rokov. V prípade, že nie je dostatočné, neodráža sa to len na samotných zuboch či jazyku; s ochoreniami ďasien a zubov sa spája aj psychické zdravie, cukrovka, ochorenia srdca a ciev či Alzheimerova choroba. Zubný kaz patrí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie k najčastejším neprenosným ochoreniam na celom svete. "Štatisticky sú naše ústa momentálne neuveriteľne nezdravé. So všetkými pokrokmi vo vede, technike a medicíne by ste si v tomto bode mysleli, že zubári nebudú mať čo robiť, ale zdravie ústnej dutiny sa za posledných tridsať rokov nezlepšilo. Väčšina našej populácie má choroby ústnej dutiny, takže to, čo momentálne robíme, nefunguje," hovorí Hoss.

Ako najväčší problém vníma, že ľudia buď zanedbávajú svoje ústa alebo idú do opačného extrému tým, že ich dezinfikujú a sterilizujú do takej miery, že narušia rovnováhu orálneho mikrobiómu. Odborník tvrdí, že zdravá ústna dutina má vyvážený pomer baktérií, vyznačuje sa správnym rastom a vývojom úst a má správne vyvinuté dýchacie cesty, zhryz a vonkajší vzhľad. Ľudia niekedy do starostlivosti o chrup zahŕňajú agresívne výrobky, ktoré obsahujú alkohol a ďalšie zložky, ktoré môžu zmeniť ústny mikrobióm. Dentista obzvlášť upozorňuje na antiseptickú ústnu vodu, ktorá "zabije 99 percent všetkého". Zanechá totiž za sebou "najhoršie, najodolnejšie a najdrsnejšie mikróby pripravené znovu kolonizovať ústa".

Galéria fotiek (4) Zubár

Zdroj: Getty Images

Ako sa správne starať o zuby a ďasná

S ranným čistením zubov začnite pred raňajkami, pretože pri konzumácii jedla sa prostredie v ústach mení. Následným čistením zubov môže dôjsť k poškodeniu zubnej skloviny.

Po prebudení si ústa vypláchnite zásaditou ústnou vodou, aby ste v nich obnovili pH a uvoľnili usadeniny, ktoré sa nahromadili v ústach počas noci.

Používajte medzizubnú niť. Akákoľvek niť je lepšia ako nič.

Očistite si jazyk škrabkou na to určenou alebo zubnou kefkou. Na tento krok sa často zabúda, hoci je jazyk jedným z najväčších zdrojov baktérií a zápachu z úst.

Vyčistite si zuby účinnou zubnou pastou a kefkou s jemnými štetinami.

Tento postup opakujte pred spaním v opačnom poradí, takže na záver si vypláchnite ústa zásaditou ústnou vodou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Naozaj to nie je zložité. Čistite si zuby kefkou a zubnou niťou a pravidelne navštevujte svojho zubára. Vaše ústne zdravie ovplyvňuje každú časť vášho života," dodal Hoss.