Expertka upozorňuje: Z týchto miest na tele by ste si nikdy nemali trhať chĺpky

LONDÝN - Ochlpenie je síce prirodzené, no nie každému sa páči. Ako ale upozornila odborníčka, niekedy je lepšie chĺpky nechať rásť a netrhať ich, v opačnom prípade sa môžete vystaviť rôznych infekciám. Podľa nej by ste za žiadnych okolností nemali vytrhávať chĺpky z týchto oblastí.

Kým niekomu sa ochlpenie na tele páči, iní radšej siahnu po holiacich strojčekoch a zbavia sa ho. Tak či onak, podľa riaditeľky Rubis Tweezers a odborníčky na krásu Fides Baldesbergerovej existujú oblasti, z ktorých by ste chĺpky nemali nikdy vytrhávať. Patria sem napríklad chĺpky v nose, v materskom znamienku, bradavke či podpazuší.

Trhaním chĺpkov prichádzate o dôležitú ochranu

Podľa Baldesbergerovej je veľmi dôležité, aby ste si nikdy nevytrhávali chĺpky v nose. "Sú na to, aby zabránili infekcii a baktériám. Navyše je to neuveriteľne bolestivé." Trhať by ste nemali ani chĺpky vyrastajúce z bradavíc. Môže to totiž spôsobiť zápal a infekciu. Zarastené chĺpky nevyzerajú pekne a mnohí sa ich preto chcú pomocou pinzety zbaviť. Aj v tomto prípade ich odstránenie môže viesť k infekciám a dokonca zjazveniu. "Použite radšej paru, horúce kúpele alebo peeling. Keď sa koniec chĺpka konečne dostane cez kožu, môžete použiť čistú pinzetu na jeho pretiahnutie von," radí expertka.

Zjazvenie ako dôsledok

Trhať chĺpky by ste nemali ani v okolí bradaviek, pazúch či intímnej oblasti. Pokožka je v týchto oblastiach neuveriteľne citlivá a môže sa ľahko podráždiť alebo zjazviť. Okrem toho je vytrhávanie ochlpenia v tejto oblasti veľmi bolestivé. Akoby už vyrážky neboli dosť, niekedy sa v ich okolí môžu objaviť aj chĺpky. Určite ich ale nevytrhávajte. "Možno si myslíte, že odstránenie chĺpkov môže pomôcť zbaviť sa infekcie. V skutočnosti tak ale môžete infekciu ešte viac zhoršiť tým, že do oblasti zanesiete baktérie. V niektorých prípadoch môže trhanie chĺpkov dokonca viesť k zjazveniu."

Nie všade je zbavovanie sa chĺpkov zakázané

Dobrou správou je, že chĺpky na brade, nad hornou perou, obočí, prstoch na nohách či rukách trhať môžete. Na brade máme všetci jemné ochlpenie, ktoré slúži na reguláciu telesnej teploty. Vytrhávať ich síce môžete, no vždy sa uistite, že používate čistú pinzetu. Zbaviť sa tiež môžete chĺpkov nad hornou perou. Pravidelným vytrhávaním docielite to, že chĺpky budú rásť redšie a nebude ich tak veľa. Pokožku držte napnutú a trhajte v smere rastu chĺpkov.

Rovnako v poriadku je zbavovanie sa chĺpkov rastúcich medzi obočím. Chĺpky v strede obočia sa môžu líšiť od tých, ktoré rastú priamo na obočí. Na menšej ploche môžu rásť rôznymi smermi. Môžu byť tiež hrubšie alebo jemnejšie, čo znamená, že je nevyhnutné ich dostať preč z tváre. Ak vám rastú chĺpky aj na prstoch nôh či rúk, pokojne ich vytrhajte. "Chĺpky na hánkach alebo prstoch sú zvyčajne celkom jemné, preto by som vám odporučila použiť špicaté pinzety, aby ste odstránili aj tie najjemnejšie chĺpky," dodala Baldesbergerová.