Lekári varujú: Toto sa stane, ak používate príliš často balzam na pery

Popraskané pery môžu byť nepríjemné, mnohí s tým bojujú najmä v zime. Použitie balzamu na pery vám môže pomôcť upokojiť citlivú pokožku a vyhnúť sa ich ďalšiemu poškodeniu. Ak ale nosíte balzam všade so sebou, pravidelne ho aplikujete a znova nanášate, mali by ste vedieť, že to spôsobuje viac škody ako úžitku. Odborníci naviac upozornili, že opakované nanášanie balzamu na pery môže spôsobiť závislosť. "Určite to môže byť návykové. Aplikovanie balzamu na pery síce upokojí vaše pery, ale zároveň to môže viesť k nevedomému návyku, ktorý pomáha pri strese alebo úzkosti. Je to niečo ako hranie sa s vlasmi alebo obhrýzanie nechtov," povedala dermatologička Melissa Piliangová z Cleveland Clinic.

V závislosti od ich zložiek môžu niektoré balzamy navyše spôsobiť, že vaše pery budú ešte suchšie a podráždenejšie. Aby ste tomu zabránili, experti odporúčajú vyhýbať sa výrobkom, ktoré obsahujú gáfor, eukalyptus, lanolín, mentol, oktinoxát, fenol, propylgalát a najmä kyselinu salicylovú. Podobne balzamy na pery s vôňou alebo príchuťou, najmä so škoricou, citrusmi alebo mätou, budú pravdepodobne ďalej dráždiť vaše pery.

To ale neznamená, že sa musíte balzamu na pery úplne vzdať. Zatiaľ čo niektoré zložky môžu dráždiť suché, popraskané pery, iné im môžu pomôcť pri ich hojení. Produkty obsahujúce ricínový olej, ceramidy, dimetikón, konopný olej, minerálny olej, vazelínu, bambucké maslo a oxid zinočnatý pravdepodobne pery dráždiť nebudú. Najlepšie je staviť na neparfumované a hypoalergénne produkty.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť vzniku popraskaných pier. Po prvé, nezabudnite si počas opaľovania natrieť aj pery, napríklad balzamom na pery s ochranným faktorom najmenej 30. Pite veľa vody a zvážte použitie zvlhčovača, ak máte tendenciu mať chronicky suchú pokožku. Mnoho ľudí má suché pery, pretože si ich často olizujú. Keď sú pery suché, môže byť prirodzené zvlhčiť ich olizovaním, ale to môže problém zhoršiť. Keď sa sliny vyparia, pery budú suchšie. Namiesto toho si ich večer hydratujte nedráždivým balzamom a aplikujte ho každé dve hodiny, keď ste vonku v mraze, v suchom teple alebo na slnku.