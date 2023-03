Káva a voda za 20 eur? Túto sumu si naozaj v kaviarni vypýtali! A neuveríte, čo na tento účet povedal jej majiteľ

Táto kuriózna situácia sa odohrala v pondelok 27. marca, informoval taliansky Leggo. Turista navštívil reštauráciu s výhľadom na jazero Como a popritom si chcel vychutnať šálku kávy. Keď mu však prišiel účet, do smiechu mu nebolo. Doteraz sa zdalo, že najdrahšiu kávu predávajú v Benátkach. Tam dokáže jedna šálka kávy stáť aj 24 eur, zatiaľ čo v takom Neapole stojí okolo 1 eura. No kríza zrejme prinútila zdražiť aj na iných miestach.

Como, caffè doppio e bottiglia d'acqua a 20 euro in un bar: «Ma siamo a Capri?». La replica -> https://bit.ly/3ZjIkB3 Posted by Leggo on Tuesday, March 28, 2023

Turista sa zdôveril, že nikde nebol zverejnený cenník a tak sa zdalo, že pohár kávy si ešte dovoliť môže. Na sťažnosť zákazníka reagoval aj majiteľ kaviarne Piazza Cavour v Como. Na kritiku zo strany turistov povedal, že jeho bar nemôže byť prístupný každému. „Tí, ktorí si to nemôžu dovoliť, môžu ísť inam. A nie, nie je to arogancia, je to niečo, čo súvisí s tým, čo ponúkame a predávame,“ dodal.