Ženu (43) napadol kamarátkin pes: Brutálny útok trval 45 minút! Husky ju znetvoril, FOTO zranení

Rachel Andersonová z anglického grófstve Lincolnshire sa v roku 2018 starala o dve deti svojich priateľov, ktorí si vyšli von. V jednu chvíľu na ženu z ničoho nič zaútočil sibírsky husky, ktorého ich kamaráti vlastnili. Najprv sa jej zahryzol do tváre, potom do ramena. Nevedela ho zo seba striasť, celé to trvalo neuveriteľne dlhých 45 minút, Jedno z detí nakoniec schmatlo nôž a bodlo psa v snahe Rachel zachrániť. Tá si potom privolala pomoc. Všade bolo veľa krvi, miesto vyzeralo ako po nejakom masakre. "Kútikom oka som videla dotrhanú druhú časť tváre. Moja ruka bola roztrhaná na franforce, celá koža aj tuk pod ňou," opísala po rokoch desivé momenty. Psa, ktorý ju napadol, polícia po príchode na miesto zastrelila.

Andersonová doteraz podstúpila už dvanásť operácií, počas ktorých sa jej chirurgovia snažili dať ruku dokopy. Takmer o ňu prišla, pretože zranenia boli naozaj priam devastačné. Fyzická aj emocionálna ujma, ktorú v dôsledku útoku utrpela, pretrváva u nej dodnes. Ruka stále nie je plne funkčná, takže sa nemôže vrátiť ku svojej profesii kaderníčky.

Angličanka je presvedčená o tom, že útoky psov sú spôsobené ich majiteľmi a prostredím, v ktorom žijú. "Dochádza k tomu buď preto, lebo sú k takémuto správaniu vedené, alebo preto, lebo nedokážu nič lepšie. Je to jednoznačne chyba majiteľov." Taktiež si myslí, že by sa mali v Británii opäť začať udeľovať licencie na chov psov, s čím sa prestalo v roku 1987.