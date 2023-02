Rybár ulovil neskutočnú raritu: Pozrel do vedra a tam... toto ste ešte nikdy nevideli!

Stuart Brown (28) zo severoírskeho Bangoru povedal, že objav vzácneho kôrovca bol pre každého prekvapením. Existujú správy o podobných nálezoch inde v Spojenom kráľovstve, ale toto bol prvý objav zo Severného Írska, o ktorom kedy počul, píše Belfast Live. "Nikdy som žiadneho nevidel. Iní rybári, s ktorými som hovoril a ktorí sú odo mňa oveľa starší, tvrdili to isté, že nikdy žiadneho nevideli."

Homár sa chytil do nádoby blízko majáku Blackhead na brehu jazera. Brown ho ale vypustil po tom, ako ho odfotil, pretože bol tesne pod povolenou veľkosťou. "Stále niekde v jazere veselo pláva. Dúfajme, že ak ho niekto chytí, vráti ho tiež späť," uviedol. Jeho loď bola v 15 až 18 metrov hlbokej vode, keď vytiahol nádobu nahor. "Podal som ju mužovi z posádky, ktorý ju zdvihol a povedal: 'Je to veľmi modré'. Pozrel som sa naňho a uznal, že je to naozaj príliš modré."

Stuart, ktorý sa venuje rybolovu od svojich jedenástich rokov, sa od umývania lodí vypracoval až na kapitána a spolumajiteľa lode s názvom The Huntress. Modrého homára pridal na svoj zoznam "divných a úžasných vecí", ktoré videl na mori.

Väčšina homárov je tmavohnedej farby, ale môžu mať aj iné zvláštne odtiene vrátane oranžovej, červenej a žltej. Podľa vedcov je nezvyčajné sfarbenie spôsobené abnormálnou genetikou. Genetický rozdiel môže spôsobiť, že niektoré homáre produkujú viac určitého proteínu ako iné. Predpokladá sa, že modré homáre sú také zriedkavé, že šanca na ich ulovenie je asi jedna ku dvom miliónom, píše BBC.