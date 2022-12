Jedna z najnebezpečnejších vodných plôch na svete: Ľuďom sa robí zle už len pri pozeraní VIDEÍ

Drakeov priechod je považovaný za jednu z najnebezpečnejších vodných plôch na svete, ktorá leží medzi juhoamerickým Cape Horn, Čile a antarktickým Južným Shetlandským ostrovom. Ľudí uchvátili zábery na TikToku, za ktorými stojí niekoľko cestovateľov. Tí sa vydali na dobrodružstvo do Antarktídy. Informuje o tom The Independent.

Na to, aby sa na toto miesto dostali, museli preplávať práve cez Drakeov priechod. „Vitajte pri druhom dni nášho dobrodružstva v Antarktíde. Dnes je deň, keď prekročíme Drakeov priechod,“ napísala TikTokerka Natasha (@theworldpursuit). Zábery zachytávajú búrlivú vodu za oknom lode a ležiacu postavu. Vlny neúprosne narážali na okno Natashinej kajuty.

Video sa dostalo k stovkám vydesených používateľov TikToku, pričom jeden z nich uviedol, že dostal „nádych morskej choroby len z toho, že si to pozrel“. Ďalší úprimne priznal, že by v podobnej situácii začal okamžite plakal. „Moje dotieravé myšlienky by vyhrali a otvoril by som dvere kajuty,“ vtipkoval tretí. Zábery mali pre mnohých aj vzdelávací charakter; niektorí si napríklad mysleli, že názov Drakeov priechod súvisí so známym kanadským rapperom Drakeom. „Bežal som si pozrieť komentáre, aby som zistil, že som jediný človek, ktorý nevie, čo je Drakeov priechod,“ uviedol komentujúci.