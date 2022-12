Muža obťažovali hlučné prejavy vášne pornohercov: Na svedomí ich mali susedia! Rozhodol sa pre svojský krok

LONDÝN - Susedské spolužitie prináša do života mnohé situácie a to tak príjemné, ako aj tie, ktorým by sme sa radšej vyhli. Do druhej kategórie patrí problém nemenovaného Brita, ktorý stratil trpezlivosť so susedovou zábavou a dal mu to jednoznačne najavo síce slušným, ale zároveň zahanbujúcim spôsobom.