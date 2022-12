Mladík sa označil za sexi otecka, matky sú vraj z neho hotové: Brutálna reakcia a totálny výsmech!

Vo svojom príspevku sa mladý Brit označil za "žiadaného otecka", po ktorom bažia všetky matky, ktoré vozia deti do školy. Vo videu otvára ústa pri skladbe Sasique's 'Kute & Neat' a píše, aké to je, keď je takýto chcený a pre niektoré dámy sexuálne príťažlivý.

Video zaznamenalo do týchto chvíľ už viac ako 2,5 milióna videní. No poväčšine sa pod ním objavujú posmešné komentáre. Ženy na Robovi nenechali nitku suchú. Jedna mu odkázala, "že ak takéhoto otecka nájde, tak nech je dá vedieť". Ani ďalšie komentáre určite sebavedomého mladíka nepotešili. "Jedno dievča sa na neho pozrelo a on už robí toto," poznamenala posmešne ďalšia žena. Za pravdu jej dala aj autorka komentára, ktorá napísala, že je šťastná, že stihne "prehodiť deti cez bránu a dobehnúť do práce".