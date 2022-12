Poľský kňaz poučil veriacich, ako ho majú pohostiť, keď im príde požehnať: To je jediné, čo pijem!

KATOVICE - Pozornosť poľských médií tieto dni vzbudil kňaz zo Sliezska, ktorý veriacim počas omše zadal inštrukcie, čím ho majú pohostiť, keď za nimi príde počas Vianoc domov, aby im požehnal. Veriacich tiež upozornil, že nebude jesť v každej domácnosti a že musí dodržiavať diétu. Bola to z jeho úst adekvátna prosba?

Na internete sa objavilo video, na ktorom kňaz Kazimierz Cichoń v kostole v dedine Przegendza hovorí, že pokiaľ to nie je vyložene blízko, majú po neho a miništrantov prísť autom desať minút pred návštevou a potom ich zase odviezť späť. "Pokiaľ ide o jedlo, rád sa najem, ale nie v každej domácnosti. Nezvládnem jesť u každého, ani v každej druhej domácnosti," upozornil duchovný. Dodal, že pije len obyčajný čierny čaj. "Ešte taký slabší, to je jediné, čo pijem," upresnil. Čo sa týka večere, uvítal by studenú obloženú misu, pretože z nej si vyberie, čo môže jesť. Pečivo chce obyčajné biele. A ak je reč o koláčoch, "najlepšia je bábovka alebo niečo kysnuté, ľahko stráviteľné"," priblížil svoje preferencie.

Hovorca katovickej arcidiecézy Tomasz Wojtal televízii TVN24 povedal, že pohostenie pre kňaza nie je súčasťou obchôdzok duchovného po domácnostiach veriacich. "Neexistujú presné pravidlá v tejto veci." Podľa neho by sa dalo diskutovať o tom, či bolo patričné, ako kňaz k veriacim hovoril. Wojtal doplnil, že aj on predtým po Vianociach chodil farníkom žehnať k nim domov, ale nikdy necítil potrebu ich poučovať o tom, ako sa na jeho návštevu majú pripraviť. V súvislosti so záujmom médií, aký Cichoń vyvolal, hovorca podotkol, že je dobré predvídať, aké následky môžu mať rôzne výpovede urobené na verejnosti.

TVN24 na svojich internetových stránkach uviedla, že Cichoń počas omše nepreberal len "prízemné" otázky týkajúce sa dopravy a pohostenia, ale pripomínal veriacim, že najdôležitejšia pri jeho návšteve je spoločná modlitba. Podľa portálu rybnik.naszemiasto.pl sa ale ľudia Cichoňa zastávajú ako pobožného kňaza a dobrého a slušného človeka. Myslia si, že sa snažil predísť nepríjemnej situácii, ale nedokázal to šikovne povedať. Najmä na poľskom vidieku je zvykom, že rodiny pre kňazov počas povianočných obchôdzok pripravujú obed na ich začiatku a v poslednej domácnosti zas na neho čakajú s večerou.