Rodinu vydesil vianočný stromček: Keď zbadali, čo z neho vybehlo, hneď brali pušku!

Video sa začína momentom, kedy si manželia Freeovci všimli, že na ich vianočnom stromčeku sa niečo hýbe. O sekundu neskôr z neho vybehol potkan a bežal do kuchyne, kde sa stretol s mačkou. To ho donútilo vrátiť sa späť k stromčeku.

Caitlyn s manželom sa ho následne snažili zneškodniť pomocou metly a vzduchovky. Muž sa postavil na komodu a v ruke držal metlu, kým Caitlyn chcela potkana zastreliť. Napokon sa jej ho podarilo zneškodniť. Dvojica na základe tejto nepríjemnej skúsenosti varovala ostatných, aby sa uistili, že v ich vianočnom stromčeku nie je žiadny neželaný návštevník.

Veselé video získalo už desaťtisíce zdieľaní a pozitívnych reakcií. Mnohí sa na záberoch dobre pobavili, a to predovšetkým kvôli tomu, že iniciatívu vzala do rúk žena, kým muž vystrašene stál na kuse nábytku. "Milujem, ako sa postarala o celý biznis a on zatiaľ kričal z vrchu komody," napísal jeden z komentujúcich.