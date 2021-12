FOTO Daniel varuje: Ak toto nájdete na vianočnom stromčeku, okamžite odstrihnite celý konár!

VIRGÍNIA - Užívateľ sociálnej siete Daniel Reed upozorňuje, že so živým vianočným stromčekom si ľudia nemusia priniesť do svojho príbytku iba krásny kus prírody a vôňu ihličia. Dôkazom je jeho príspevok, ktorý vyvolal veľké množstvo reakcií. Niektorí ľudia vraj majú podobnú skúsenosť.

Všetci, ktorí si kupujú na Vianoce živý stromček, môžu ostať po niekoľkých dňoch nepríjemne prekvapení. Môže sa totiž stať, že na jeho konároch v spleti ihličia sa ukrývajú hniezda modliviek alebo iného hmyzu. Na toto riziko upozornil ešte pred pár rokmi na Facebooku Američan Daniel Reed. Pod fotografiou, ktorá zachytáva útvar pripomínajúci šišku, uviedol, že ak si ľudia na stromčeku všimnú hmotu v tvare vajíčka veľkosti vlašského orecha, mali by odstrihnúť celý konár, kde sa nachádza a vyhodiť ho von. "Môže v ňom byť sto až dvesto vajíčok modlivky! Tento rok sme mali na strome dve takéto hmoty. Nenoste ich dovnútra, lebo sa vyliahnu," varuje.

Teplota v interiéri urýchľuje čas liahnutia hmyzu, takže sa vám môže vyliahnuť priamo v obývačke. Niečo podobné sa stalo Molly Kreuzeovej zo Springfieldu v americkej Virgínii, keď si v roku 2019 priniesla domov ten istý druh nórskeho smreku ako mal Daniel. Odborníci na tieto stromy uviedli, že takéto zhluky na nich sú zriedkavé, ale ihličie môže skrývať vošky, roztoče, mole a pavúky, ktoré zimujú vo vnútri vianočného stromčeka. Teplota vo vnútri ich však môže zobudiť.

Reedov príspevok bol zdieľaný už takmer 200 000-krát. Viacerí užívatelia napísali, že mali s vianočným stromčekom tiež nepríjemné skúsenosti. "Mali sme strom a o tých chrobákoch sme nevedeli, kým sa nevyliahli. Boli všade," zaspomínal si jeden z nich. "Stalo sa mi to pred niekoľkými rokmi, bolo to šialené. Išiel som k svokrovcom a vrátil som sa k množstvu malých chrobáčikov. Boli to modlivky. Myslím, že odkedy sa nám to stalo, trpím postraumatickou stresovou poruchou," pridal sa ďalší. Na základe týchto skúseností teda zrejme stojí za to, aby ste si našli pár minút a dokonale skontrolovali stromček, ktorý ste si priniesli domov na Vianoce.