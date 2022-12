Šéfkuchárka odhalila trik, ako čo najrýchlejšie ošúpať zemiaky: Je geniálny, musíte ho vyskúšať!

Dobrá rada, ktorá urýchli prípravu jedla a pomôže gazdinkám tráviť menej času v kuchyni, je vždy vítaná. Ak sa chystáte pripraviť nejaké jedlo zo zemiakov uvarených v šupke, skúste ich ošúpať tak, ako šéfkuchárka Nicole Jacquesová.

Vo videu umyté zemiaky mierne nakrojí po celom obvode a dá ich uvariť. Potom ich vyberie a uchopí každý kus na obidvoch stranách. Doslova z nich jedným ťahom stiahne narezanú šupu. "Je to najúžasnejší, časovo nenáročný hack, aký som za dlhý čas našla a musela som sa s vami podeliť," uviedla Jacquesová.

Video má už zhruba 1,7 milióna videní. Užívatelia neskrývajú svoje nadšenie. "Kiežby som to videla pred pár hodinami!" napísala jedna žena. "Videla som to včera večer a nemohla som sa dočkať, kedy to vyskúšam a urobím si zemiakovú kašu. Je to geniálne," myslí si ďalšia. Iná osoba zas poznamenala, že tento trik už pozná. Naučila ju ho jej teta pred mnohými rokmi.