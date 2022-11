Mladík zle odbočil a blúdil po ulici: To musel byť osud! Zachránil štyroch ľudí pred smrťou

Niekto by povedal, že náhody neexistujú. Brendan Birt z amerického štátu Iowa sa koncom októbra stratil v meste Red Oak, keď sa mu podarilo nesprávne zabočiť. Pri hľadaní cesty si však nemohol nevšimnúť horiaci dom. Okamžite zavolal na tiesňovú linku a začal búchať na okná domu. Na videu vidno najprv žiaru, no po minúte sa začne dymiť a následne začnú šľahať plamene. V ten moment z domu vyleteli traja súrodenci a za nimi ich 22-ročný brat Bryce. Keby ich Brendan nezobudil, pravdepodobne by zahynuli.

Deti boli v ten večer bez rodičov, pretože ich mama Tender Lehmanová bola v inom štáte riešiť rodinné záležitosti a otec rodiny v tom čase ešte pracoval. Pri požiari sa nikomu nič nestalo, no neprežil ho rodinný pes, informovali miestne médiá. "Za to, že sa nikomu nič nestalo, vďačíme Birtovi," povedala Lehmanová. Dom nebol poistený, na stránke GoFundMe bola preto zriadená finančná zbierka na jeho obnovu. Doteraz sa podarilo vyzbierať už vyše 23-tisíc dolárov.