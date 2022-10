Prvý dôkaz, že deti v maternici reagujú na to, čo jedia ich matky: FOTO, ktoré vyráža dych

Britskí vedci sa rozhodli preskúmať, ako reagujú nenarodené deti na chute a vône prenikajúce do maternice. Urobili tak prostredníctvom ultrazvuku, ktorý absolvovala stovka žien v 32. a 36. týždni tehotenstva. Vyšetrenie načasovali krátko po tom, ako budúce mamičky skonzumovali tablety obsahujúce 440 g mrkvy alebo 400 g kelového prášku. Následne pozorovali reakcie ich plodov pomocou 4D skenerov, aby zaznamenali výrazy tvárí. Snímky sú tak dôkazom, že nenarodené bábätká mali isté preferencie, píše Huffington Post. Po konzumácii mrkvy sa väčšinou usmievali, zatiaľ čo kel nemal až taký veľký úspech a tváre detí pôsobili uplakaným dojmom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Autori štúdie predpokladajú, že plod pociťuje chuť vdychovaním a prehĺtaním plodovej vody. Zistenia tak naznačujú, že vývoj chuťových preferencií u detí po narodení môže byť ovplyvnený aj tým, čo jedia matky počas tehotenstva. "Množstvo prieskumov už naznačilo, že deti dokážu cítiť chuť a vôňu v maternici. Doteraz však boli všetky založené na výsledkoch po pôrode. Naša štúdia je prvá, ktorá zaznamenala tieto reakcie ešte pred narodením," vysvetlila vedúca výskumného tímu Beyza Ustunová.

V dôsledku týchto zistení sa experti domnievajú, že takéto opakované vystavovanie sa arómam pred narodením by mohlo pomôcť stanoviť potravinové preferencie aj po pôrode. Mohlo by to vytvoriť základ pri premýšľaní o zdravej výžive a o možnosti vyhnúť sa neštandardnosti po dojčení.

Analýza stále prebieha, Ustunová spolu s kolegami sleduje, či si deti zvyknú na chute, ktorým boli vystavené z dlhodobého hľadiska. Mamičky požiadali, aby v posledných troch týždňoch tehotenstva konzumovali každý deň jedlo s príchuťou mrkvy alebo kelu. Počas prvého mesiaca po narodení budú vedci testovať reakcie bábätiek na tieto druhy zeleniny. "Očakávame, že uvidíme menej plačlivých reakcií na kel, pretože ak boli plody vystavené jeho aróme v maternici, mohli si zvyknúť aj na jeho chuť," uzavrela Ustunová.