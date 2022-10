Najlepšia poloha počas spánku? Popredný vedec prišiel s odpoveďou!

STANFORD – Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že pokiaľ sa ráno po prebudení cítite ešte stále ospalí, tak je niekde chyba? To, v akej polohe zaspíte, má väčší vplyv, ako ste si možno mysleli. Keďže dobrý a kvalitný spánok má dopad aj na naše zdravie a psychickú pohodu, mali by sme byť oboznámení s tým, aká je najlepšia poloha počas spánku.

Popredný vedec zo Standfordskej univerzity William Dement povedal, že jediným rozumným vysvetlením prečo spíme je, že sme unavení. Telo jednoducho potrebuje po náročnom dni reset a aspoň na pár hodín sa vypnúť, informuje Science Alert. Mnoho ľudí pociťuje únavu aj po deviatich hodinách spánku. Prečo je to tak? Odpoveďou môže byť správna poloha.

Väčšina ľudí uprednostňuje spánok na boku. Tí, ktorí spia na chrbte majú potom v noci ťažkosti s dýchaním. Je však potrebné podotknúť, že v noci sa často prehadzujeme a meníme spiace polohy. Vedecká štúdia publikovaná v Dovepress zistila, že zo 664 ľudí monitorovaných počas spánku, zhruba 54 percent spalo na boku, 37 percent na chrbte a sedem percent dokonca na bruchu.

Priestor

Počas spánku zaznamenáva vaše telo akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie a podľa toho upraví svoju polohu. Ak zistíte, že sa nemôžete pohnúť, pretože váš partner alebo pes zaberá príliš veľa miesta v posteli, zvážte zmenu strán alebo si zaobstarajte väčšiu posteľ. Nezaspávajte ani príliš blízko seba. Dajte si priestor na obidvoch stranách. Mať pohodlie je kľúčové.

Neexistuje žiadny kvalitný výskum poskytujúci jasné dôkazy o optimálnej polohe pri spánku. Váš vek, váha, prostredie, aktivity a pri ženách tehotenstvo, to všetko zohráva úlohu vo výbere polohy počas spánku. Ideálne je nájsť si takú polohu, ktorá nám umožní kvalitne sa vyspať a ráno po prebudení nebudeme stuhnutí.

Aj pri nami zvolenej pozícii sú niektoré rozloženia lepšie ako iné. Výskum, pri ktorom ľudia odpočívali v polohe, v ktorej dochádza k rotácii chrbtice (na boku bez opory), ráno vstávali s väčšími bolesťami. Hoci niektoré formy spánku na boku môžu spôsobiť mierne zaťaženie chrbtice, zdá sa, že patria medzi obľúbené.

Ďalšie tipy

Možno sa budete diviť, ale ideálna teplota pre kvalitný spánok je do 19 stupňov Celzia. Je aj dobré, ak v miestnosti necháte prúdiť vzduch. Tieto dva faktory vysvetľujú, prečo sa mnohí z nás nevedia vyspať počas letných horúčav. Netreba zabúdať ani na močenie. Keď sa v noci prebudíte a potrebujete ísť na malú, môže to ovplyvniť kvalitu celého vášho spánku.

Vankúš a matrac

Nespíte na vankúši? Robíte veľkú chybu. Nedostatočná podpora hlavy a krku počas spánku vážne ovplyvňuje zarovnanie chrbtice a spôsobuje svalové problémy, akými sú je bolesť krku, ramien a stuhnutosť svalov. Pri výbere toho správneho vankúša sa treba zamerať na tvar a veľkosť. Vankúš v tvare "U" vám môže pomôcť k dlhšiemu spánku, zatiaľ čo v tvare rolky môže znížiť bolesť kĺbov pri rannom prebúdzaní.

Neexistuje štúdia na výber toho najlepšieho matraca, avšak keď spíte už na previsnutom, alebo vyležanom, mali by ste uvažovať o jeho výmene. Ideálne je aj matrac otáčať na uhlopriečku. Znižuje sa tým jeho opotrebovanosť. Niekto to robí aj každý mesiac, no ideálne je prevrátiť ho aspoň dvakrát do roka. Záleží od toho, ako často na ňom ležíte.