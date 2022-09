VIDEO Ženu čakal v zamknutom aute medveď: ÚPLNÝ ŠOK! Ako sa tam dostal?

Vicky Constantiniová (49) sa práve nachádzala na dovolenke v Calaveras County v Kalifornii. Hneď po príchode otvorila kufor a zadné dvere na svojom Range Roveri, aby mohla všetko preniesť do chaty. Keď sa vrátila po poslednú várku, spravila chybu, o ktorej vtedy ešte netušila. Keď bolo už všetko v chate, vyšla von a zavrela auto. Vtedy sa ešte všetko vyvíjalo dobre, no nie nadlho.

Na druhý deň začalo auto bez dôvodu trúbiť a triasť sa. Vicky teda vyšla von, no keď ho otvorila, čakal ju tam medveď, uvádza KTVU FOX 2 San Francisco. Zviera muselo byť v aute celú noc, teda minimálne sedem hodín. Vicky si to uvedomila po tom, ako sa rozpamätala na predchádzajúci večer, keď nechala auto dokorán. Pre Fox sa vyjadrila, že do tejto oblasti chodí už 20 rokov, no doteraz žiadne medvede nevidela. "To zviera doslova penilo. Muselo byť dehydrované," vyjadrila sa.

Ako dôkaz uverejnila Vicky na sociálnych sieťach video, na ktorom je medveď spozorovaný najprv na zadných sedadlách a potom vyskakuje cez otvorený kufor a uteká do neďalekého lesa. "Bola som v úplnom šoku, no nielen z medveďa, ale aj z toho, čo po sebe v aute zanechal," vyjadrila sa Vicky. Ďalšie zábery ukazujú na kompletne zdemolované zadné sedadlá jej krásneho SUV.

"Kamarátom a známym hovorím, že medveď zožral auto. Je úplne zničené. Dostal sa aj dopredu. Vytrhol palubnú dosku. Keď sa snažil dostať von, poškodil každé dvere. Najhorší bol však ten pach, čo po ňom zostal," dodala. Ako ďalej uviedla, do auta sa musel dostať cez otvorené zadné dvere, pretože tam po ňom zostali zablatené odtlačky.