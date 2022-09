Muž si postavil kariéru na prejedaní sa! Jeho VIDEÁ sledujú milióny ľudí: Vzbudzujú úžas aj obavy

Videá, v ktorých hlavný protagonista pred publikom skonzumuje obrovské množstvo jedál, sa začalo šíriť z Južnej Koréy. Tento fenomén sa nazýva „mukbang“. Muk v preklade znamená jedlo a bang vysielanie. Keďže ide zväčša o osamelých ľudí, tí majú zrazu pocit, že niekto s nimi obeduje alebo večeria. Okrem sledovania ako niekto do seba tlačí tony jedla a prekonáva svoje limity, majú vraj videá aj humorný charakter, informuje El Pais.

Nicholas Perry vraj nemá konkurenciu. Narodil sa v roku 1992 na Ukrajine, jeho biologickí rodičia sa ho však vzdali, čo mal neskôr problém spracovať. Od piatich rokov s ním preto chodili na terapie a ako tínedžerovi mu diagnostikovali obsedantno-kompulzívnu poruchu a poruchu pozornosti.

Jeho prvým snom bolo stať sa huslistom a hrať v orchestri na Broadwayi. Vtedy bol ešte vegánom vďaka čomu spoznal svojho priateľa. Bol to práve on, ktorý ho povzbudil, aby sa na svojom YouTube kanály začal venovať jedlu. V roku 2016 sa v ňom ale niečo zmenilo, z vegána sa stal mäsožravec a vo svojom videu sa na adresu ľudí, čo nejedia mäso, vyjadril, že sú „nevyrovnaní, nepriateľskí a psychicky labilní“. Začal nakrúcať videá „mukbang“ a prejedať sa. Prevažovalo najmä rýchle občerstvenie a o množstvách sa dá povedať, že boli istotne nezdravé. Ľudia začali mať pocit, že trpí poruchou príjmu potravy, to však zásadne poprel.

Odvtedy už snáď neexistuje video, pri ktorom by neplakal, nekričal alebo sa psychicky nezrútil. V jednom s názvom "Nikto ma nemá rád, skončil som", len plače pred obrovskou miskou praženice s rezancami, kým si holí vlasy a na záver vykoná ukrižovanie. V iných videách sa venuje bitkám so svojím priateľom, v ktorých sa obaja muži navzájom urážajú a fyzicky napádajú, pričom si potierajú tváre jedlom. Ako sám vraví, dráma najviac predáva. Záujem oňho prejavujú už aj reštaurácie, ktoré chcú, aby prekonal svoje limity a reštaurácia tak získala svoju popularitu.

Bez ohľadu na to, či to preháňa alebo nie, už teraz váži 166 kilogramov. Prvé varovné znaky nalomeného zdravia u Nicholasa sú už realitou. V roku 2019 pre Men’s Health povedal, že má problémy s erekciou a nemôže zaspať, pretože má pocit, že mu horí tráviaci trakt. A hoci sa snaží svoje problémy bagatelizovať, jeho najvernejší fanúšikovia sú už veľmi znepokojení.

Na konci roka 2020 ho totižto bolo možné vidieť nakupovať vo Walmarte s elektrickým skútrom pre invalidov. A nedávno sa aj sám zveril, že v dôsledku kašľa si sám zlomil tri rebrá. Ako tvrdí, prestane, keď bude mať 30 rokov. Tento míľnik však dosiahol už tento rok v máji, no v zabehnutom životnom štýle pokračuje aj naďalej. Tu asi platí staré známe - s jedlom rastie chuť.