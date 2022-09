Domácnosti sa pripravujú na ťažké časy: Obavy z vysokých cien energií rastú! Ušetriť viete aj pri varení

BRATISLAVA - Na najbližšom rokovaní vlády má vládny kabinet riešiť energetickú krízu. Mnohí si povedia, že konečne. Nateraz totiž nie je jasné, ako veľmi porastú ceny energií porastú od nového roka. Jedno je však isté - pre infláciu rastú ceny všetkých bežných tovarov. Inštitúcie preto radia, ako v súčasnej dobe čo najviac ušetriť. A to napríklad aj pri varení.

Inflácia v eurozóne sa v auguste zrýchlila v súlade s predpokladmi a dostala sa na nové rekordné maximum. Index spotrebiteľských cien v auguste medziročne stúpol o 9,1 % po zvýšení o 8,9 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat, ktorý potvrdil svoj rýchly odhad z konca augusta. Inflácia v celej EÚ sa zrýchlila na 10,1 % z 9,8 %. V júli 2021 medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla 3,2 % a v EÚ 3 %.

Najnižšiu medziročnú infláciu v auguste zaznamenali Francúzsko (6,6 %), Malta (7,0 %) a Fínsko (7,9 %). Naopak, najprudšie rástli spotrebiteľské ceny v pobaltských štátoch - v Estónsku (25,2 %), Lotyšsku (21,4 %) a v Litve (21,1 %). Na Slovensku sa inflácia zrýchlila na 13,4 % z 12,8 % v júli. Motorom inflácie zostali aj v auguste ceny energií, ich príspevok predstavoval 3,95 percentuálneho bodu (p. b.). Za nimi nasledovali potraviny, alkohol a tabak (2,25 p. b.), služby (1,62 p. b.) a neenergetické priemyselné tovary (1,33 p. b.). Situácia nie je priaznivá ani na Slovensku. Vláda má na najbližšom rokovaní riešiť energetickú krízu a prípadné kompenzácie pre firmy a domácnosti. Tí, čo sa snažia ušetriť, tak robia za každú cenu. Viete však, že viete ušetriť spotrebu, a tým aj peniaze, aj pri varení?

Rady, ako ušetriť

Podľa odborníkov, jednou z rád, ako ušetriť, je variť jedlá s pokrievkou. Tá by mala dobre priliehať k nádobe, pretože stačí milimetrová medzera a bude dochádzať k vyšším stratám tepla z nádoby. "Ak potrebujeme čiastočne odvádzať pary, oplatí sa používať pokrievky s nastaviteľným otvorom," upozornili odborníci. Okrem toho, varenie v tlakovom hrnci je oveľa výhodnejšie, ako varenie v klasickom hrnci. Aj keď je úvodná investícia vyššia, vráti sa počas krátkej chvíle. Jedlo v tlakovom hrnci sa totiž uvarí oveľa rýchlejšie, ako v klasickom. Pri varení vie ušetriť až 50 % energie a 70 % času.

Ak už potrebujeme zohrievať navarené jedlo, treba použiť mikrovlnku, ktorá umožňuje praktický a úsporný ohrev menších porcií (do 500 g) hotových jedál. Jej príkon sa pohybuje od 800 do 1 000 W. Ako odborníci dodali, najrýchlejšie zohrieva jedlo s vyšším obsahom vody a je energeticky úspornejšia, ako klasická rúra, ktorá by na dosiahnutie rovnakého efektu potrebovala vyššiu teplotu a tým pádom aj viac energie. Ohrievaním jedla priamo na tanieri v mikrovlnnej rúre ušetríme oproti zohrievaniu na sporáku až 50 % energie.

Aby sme úsporne varili, mal by priemer dna hrnca zodpovedať priemeru varnej zóny alebo platne. Príliš veľké alebo malé hrnce totiž predlžujú čas varenia. Napríklad, ak má hrniec o 3 cm menší priemer, ako je priemer varnej platne, môže uniknúť do okolia až tretina energie.

Ďalšou radou by sa mali riadiť najmä majitelia elektrických varných dosiek. Tí môžu hospodárne variť tým, že 5 až 10 minút pred dovarením prepnú regulátor na nižší stupeň, prípadne ho úplne vypnú, čím sa využije zvyškové teplo varnej zóny.

Treba variť s rozumom

Ak už hrnce či panvice majú nejaké nerovnosti, nemali by sme ich už používať. Ak varíme na elektrickom sporáku, oplatí sa mať hrnce vyrobené z materiálov, ktoré dobre vedú teplo a majú rovné dno, čiže celou plochou priliehajú k platničke. Hrnce s nerovným dnom môžu predĺžiť čas varenia aj o 40 %, čo zvyšuje spotrebu energie o 10 až 15 %.

Ak ideme piecť v trúbe, nemali by sme ju predhrievať príliš dlho, čo je rovnako zdrojom veľkých energetických strát. Moderné rúry sú vybavené termostatom, ktorý treba nastaviť na potrebnú teplotu, pričom pokrm treba vložiť dnu hneď po jej dosiahnutí. Ak už pečieme v rúre, mali by sme variť viacero vecí naraz. Ak totiž v elektrickej rúre pečieme iba kúsok mäsa alebo malý koláč, minieme zbytočne veľa energie. Výhodné sú v tomto prípade teplovzdušné rúry, v ktorých môžeme piecť súčasne vo viacerých vrstvách. "A pozor! Na opečenie niekoľkých kúskov chleba je rozhodne vhodnejší hriankovač ako rúra," upozornili odborníci.

Ak varíme polievku, či ryžu alebo nejaký iný pokrm, pri ktorom sa predhrieva voda, je lepšie ju zohriať v rýchlovarnej kanvici, ako v hrnci na sporáku. A na záver, ak si 2-krát denne zohrejeme 1 l vody a využijeme z neho iba polovicu, ročne „vylejeme” do výlevky 365 l teplej vody. Za zbytočne spotrebovanú elektrinu tak zaplatíme 6,8 €.