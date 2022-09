Nezvyčajné triky, ako schudnúť: TOTO by vám zrejme ani nenapadlo, no funguje to!

LONDÝN - Zdravá strava, obmedzenie rýchleho občerstvenia, dostatok pohybu. To všetko sú štandardní pomocníci v boji s kilami navyše. Lekári sa zhodujú, že neexistuje nič také, ako schudnúť skratkou, ale priznávajú, že niektoré bizarnejšie techniky by mohli pomôcť.

Odborníci vo Veľkej Británii tvrdia, že existuje množstvo nezvyčajných trikov, ktoré by mohli pomôcť ľuďom urobiť viac pre svoje zdravie.

Studená sprcha

Vystavenie tela studenej až ľadovej vode by malo pomôcť zaktivovať metabolizmus, pretože telo na zohriatie spotrebuje viac energie. Pomôcť by mala studená sprcha, ktorej dĺžka by mala byť od niekoľkých sekúnd až po tých hodinu, určenú pre tých otužilejších, ktorí zvládnuju zvládnu. Česká štúdia publikovaná v roku 1996 v European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology zistila, že mladí muži ponorení do studenej vody s teplotou 14 °C na jednu hodinu trikrát týždenne počas šiestich týždňov zaznamenali zrýchlenie metabolizmu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Sedenie pri stole, nie pri počítači/televízore

Odborníci tvrdia, že pokiaľ jete pri stole bez rušivých elementov (televízia, počítač, kniha), pomôže vám to ľahšie rozpoznať moment, kedy ste sýty. Ľudia, ktorých naopak pri jedle niečo rozptyľuje, zjedia podľa vedcov o 10 percent viac jedla, ako tí sústredení. Každý kúsok jedla by sme okrem toho mali prežuť tridsaťkrát.

Začnite si písať kalorický denník

Detailné sledovanie vášho jedálnička môže byť kľúčom k tomu, ako sa zbaviť zlých návykov. Existujú aj mobilné aplikácie, ktoré dokážu zjednodušiť sledovanie kalórií. Odborníci však varujú, že detailné zaznamenávanie zjedených kalórií, môže viesť k poruchám príjmu potravy.

Uvádzajú, že "aj keď kalorické kalkulačky môžu pomôcť s individuálnymi cieľmi a motiváciou, ich sčítanie môže spustiť, udržať alebo zhoršiť symptómy poruchy príjmu potravy".

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Spite s maskou na tvári alebo v úplnej tme

Sedem až deväť hodín spánku vám môže pomôcť počas nasledujúceho dňa odolať maškrtám. Dostatočný spánok reguluje hormóny, ktoré sú zodpovedné za hlad a chuť do jedla. Spať a vstávať by sme mali v rovnakom čase a spánkom by sme sa mali prispôsobiť aj prichádzajúcej jeseni a západu slnka. Pred spánkom by sme mali dostatočne včas vypnúť televízor, notebooky a telefóny a spať v úplnej tme. Tím z Northwestern University v Illinois zistil, že tí, ktorí boli cez noc vystavení príliš veľkému množstvu svetla, mali o viac ako 50 percent vyššie riziko, že budú obézni.

Skúste zmeniť farbu svojich tanierov.

Vedci zistili, že veľkosť a farba taniera môže ovplyvniť množstvo jedla, ktoré skonzumujete. Menšie taniere vás prinútia zjesť menej a červená farba taniera, ktorá evokuje nebezpečenstvo, vás tiež prinúti zjesť menej. Iná štúdia však tieto tvrdenia vyvrátila s tým, že hladní ľudia vedia presne určiť veľkosť porcie, aj keď je tanier menší. Dobrým pravidlom je však rozdeliť si tanier na tri časti - tretinu na mäso alebo bielkoviny, tretinu na sacharidy a zvyšok na zeleninu.

Vyhnite sa diétnym sladeným nápojom

Aj keď sa vám môže zdať, že diétne nápoje sú skvelou alternatívou k tým s cukrom, odborníci varujú pred umelými sladidlami. Výskumníci z University of Southern California zistili, že alternatíva cukru nedokáže spustiť bunky v črevách, ktoré informujú mozog o skonzumovaní cukru a kalórií, takže telo stále túži po cukre. Odborníci ďalej dodávajú, že stále je to akási forma maškrty a radšej by sme mohli siahnuť po zázvorovom čaji, ktorý zrýchľuje metabolizmus.