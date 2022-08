Zúfalá matka musí donosiť dieťa, aby ho pochovala, nemá lebku: Zákon jej zakazuje ísť na potrat

BATON ROUGE - Po tom, čo Najvyšší súd USA zrušil právo na umelé prerušenie tehotenstva, je právna situácia v mnohých štátoch neprehľadná. Zvlášť pôsobivo to ilustruje prípad z Louisiany.

Nancy Davisová bola desať týždňov tehotná so svojím tretím dieťaťom, keď lekári v ženskej nemocnici v Baton Rouge urobili počas ultrazvuku znepokojivý objav. Plodu chýbala nielen lebka, ale aj časti hlavy, ako ukázali nahrávky. Lekári diagnostikovali akrániu, vzácnu a smrteľnú genetickú abnormalitu, pri ktorej chýba časť alebo celá lebka. Choroba bola málo preskúmaná a podľa International Journal of Reproduction má takmer 100-percentnú úmrtnosť, ako píše Insider.

Žiadne právo na potrat

Po osudnej diagnóze sa Davisová dozvedela ďalšiu hroznú správu – potrat pre jej vlastnú ochranu nie je v jej štáte možný. Dôvodom je zmena zákona zo strany Najvyššieho súdu, ktorá vyvolala rozruch v celej krajine a má vážne následky pre desaťtisíce dotknutých žien. Pretože koncom júna Najvyšší súd USA zrušil právo na potrat.

Po rozsudku z 24. júna bola konzervatívna Louisiana medzi niekoľkými štátmi, ktoré prijali úplný zákaz potratov. Ženy môžu potratiť nenarodené deti len v dvoch výnimočných prípadoch – buď tehotenstvo predstavuje akútne ohrozenie života matky, alebo má plod ochorenie, pre ktoré je liečba medicínsky nezmyselná. Acrania nie je na zozname, čo znemožnilo Davisovej ísť na potrat.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Vynos dieťa, aby si ho mohla pochovať

"Je ťažké vedieť, že budem musieť donosiť dieťa, aby som ho pochovala," povedala matka, ktorá je momentálne v 13. týždni tehotenstva. Teraz si musí vybrať z dvoch možností: buď dieťa porodí – lekári predpokladajú, že prežije len pár minút po pôrode, alebo by namiesto toho musela cestovať niekoľko stoviek kilometrov, aby mohla ísť na potrat.

"Florida je najbližší štát k potratu," hovorí Nancy Davisová. Ale aj tak by to bolo tri hodiny jazdy autom. Navyše, Davisová, ktorá má dve deti vo veku 13 a 1 rok, by musela pre potrebné vybavovania prísť o týždeň skôr – času je však málo.

Dostala tipy na pochovanie dieťaťa

Pretože zatiaľ čo zákony na Floride sú liberálnejšie ako v konzervatívnej Louisiane, aj na Floride sú od 15. týždňa zakázané potraty. Davisová medzitým bude čoskoro v 14. týždni tehotenstva. Ďalšou možnosťou by bola Severná Karolína, ale cesta tam trvá 15 hodín.

Davis vo svojom zúfalstve už navštívila zariadenie, ktoré chce ženy odradiť od potratov. Tam dostala informácie o tom, ako dieťa pochovať, a povedali jej, že sú s ňou v modlitbe. Nancy Davisová teraz dúfa, že jej prípad ukáže verejnosti, ako novoprijaté zákony ovplyvňujú skutočný život postihnutých tehotných žien.