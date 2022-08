Bol to osud? Ind bol na pohrebe brata, ktorého zabil had: Ten istý plaz zabil po obrade aj jeho

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NAÍ DILLÍ - Ind (†22) Govid Mishra sa začiatkom augusta zúčastnil pohrebu svojho brata Arvinda (†38). Zabil ho útok hada. Podobný osud po obrade postretol aj samotného Govida, tiež zomrel na uštipnutie hadom. Aby to nestačilo, bol to ten istý plaz. K podobným nešťastiam dochádza v Indii 5 miliónov krát ročne, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).